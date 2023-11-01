01 ноября 2023, 22:06

Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве на семь лет

РИА «Новости»
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Россия и Куба подписали программу экономического сотрудничества до 2030 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на итоги встречи российского вице-премьера Дмитрия Чернышенко с заместителем премьер-министра, министром внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Рикардо Кабрисасом.

«Документ предусматривает расширение сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической сферах, стимулирование роста товарообмена и инвестиций и укрепление связей между деловыми сообществами путем создания условий для эффективного сближения предприятий двух стран», - сказано в сообщении.

Во время встречи представители обоих государств подняли вопросы строительства солнечных станций на Кубе и предприятия по выращиванию и переработке сахарного тростника. Также стороны обсудили производство удобрений и разные проекты инфраструктуры.

Ранее Россия и Киргизия договорились о создании объединенной системы противовоздушной обороны. По словам президента республики Садыра Жапарова, это стало еще одним доказательством укрепления отношений обоих государств в военной сфере.

Также российская сторона стремительно развивает отношения с Северной Кореей. Политолог Минсон Ку заявила, что сентябрьская встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ина показала стабильность и перспективность связи между двумя странами.

Куба Международные отношения Россия
01 ноября 2023, 21:09
Деньги буриданова осла. Республиканцы не хотят спонсировать президента США
Freepik
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Президент США Джо Байден пригрозил наложить вето на законопроект о выделении помощи Израилю, если туда не включат Украину. Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный пояснил «360», что американский президент бьется неспроста: большинство украинских денег отправятся на его предвыборную кампанию. Так что республиканцам нужно извернуться: одновременно помочь евреям, уважить лидера своей страны и при этом не стать его спонсорами. Настоящий парадокс буриданова осла.

Далее - прямая речь политолога.

Украина получит меньше обещанного Американцам нужно свести две почти противоположные линии. Одна - президента США Джо Байдена : дать как можно больше денег Украине. Вторая линия Палаты общин: взять выделение средств Украине под реальный контроль. При этом они не против выделить помощь Украине, но они хотят точно знать, куда расходуют эти суммы.

При этом ни израильтян, ни украинцев никто не спрашивает - что им дадут, то и дадут. Но Байдена не устраивает контроль за деньгами, потому что по всем признакам средства, которые выделяются Украине, ей не доходят - большая часть остается в США. Сейчас об этом знают фактически все конгрессмены, Палата общин, сенат.

Поэтому украинский президент Владимир Зеленский будет делать все возможное, чтобы получить те средства, которые закроют его бюджетную дыру. Чтобы Украина могла дальше [сражаться] с Россией, а Байден продолжал получать деньги в свой предвыборный фонд. За это-то и идет большая драка между республиканцами и демократами США.

Хотя ситуация достаточно сложная ввиду технических деталей, политически она понятна. Нужно чтобы и команда Байдена была довольна, и чтобы Израиль и Украина не проиграли.

Если раньше Украине не хватало примерно 20% бюджета, сейчас эта цифра гораздо больше. Основная часть денег уходит на приобретение вооружения , боеприпасов, зарплату военнослужащим, перевозку военного транспорта и так далее. Очень небольшая часть уходит на различные формы социальной поддержки украинцев.

Украина рухнет без денег США Некоторые думают, что сейчас Украина особенно остро нуждается в деньгах на фоне неудач на фронте. Все верно, но давайте скажем правду: эта страна всегда нуждается в деньгах. У нее нет средств на собственное содержание, потому она живет за счет тех заимствований, которые получает от Запада в лице США и Евросоюза.

Второй путь - уменьшать все социальные выплаты или отказаться от них совсем: исчезнут все пособия, доплаты инвалидам, начнут задерживать зарплату бюджетникам, пенсии будут выдаваться небольшими частями. Учитывая напряженную внутриполитическую обстановку, такое решение для Украины тоже смерти подобно.

К чему это в итоге приведет? Предположу, что в итоге Байден и Палата общин договорятся: сведут в один пакет выделение денег, но при этом строго разграничат паи Украины и Израиля. Американский президент хочет передать украинцам 61 миллиард долларов, но, скорее всего, эту сумму вдвое уменьшат и увеличат помощь Израилю.

США Израиль Украина Деньги Джо Байден
01 ноября 2023, 21:02
Более 330 заболевших сибирской язвой выявили в Замбии
РИА «Новости»
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В Замбии выявили более 330 человек, заболевших сибирской язвой, четверо из них умерли. Об этом сообщила глава Минздрава страны Силвия Масебо, ее процитировало интернет-издание Zambia 24.

«В стране произошла вспышка сибирской язвы, число заболевших достигло 335, летальных случаев - четыре», - заявила министр.

По словам главы Минздрава, случаи заболевания выявлены в шести провинциях из 10. Люди заразились, употребляя мясо животных, пораженных сибирской язвой, пояснила Масебо.

Сибирская язва - опасное заболевание, но оно не передается от человека к человеку. Язву вызывает бактерия - сибиреязвенная бацилла, человек может заразиться от больного животного. В группе риска находятся люди, которые занимаются вскрытием животных, мясники и ветеринары. Инфекционист Анатолий Альтшейн рассказал, что в запущенных случаях возможен летальный исход.

Африка Болезни
01 ноября 2023, 20:44
Подразделение израильской армии подошло к воротам Газы — ЦАХАЛ
Pxhere
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ЦАХАЛ действует в глубине сектора Газа, войска находятся уже у ворот города Газы — крупнейшего в одноименном палестинском анклаве. Такое заявление сделал бригадный генерал, командир 162-й дивизии израильской армии Ицик Коэн. Его словам опубликовала армейская пресс-служба.

ЦАХАЛ действует в глубине сектора Газа, войска находятся уже у ворот города Газы - крупнейшего в одноименном палестинском анклаве. Такое заявление сделал бригадный генерал, командир 162-й дивизии израильской армии Ицик Коэн. Его словам опубликовала армейская пресс-служба.

«Около пяти дней назад мы получили важную миссию - выйти и разгромить ХАМАС. Сейчас мы находимся в середине кампании - силы дивизии находятся глубоко в секторе Газа, у ворот города Газы», - сказал он.

Генерал добавил, что у страны есть поддержка в мире, чтобы победить. По словам Коэна, израильские бойцы атаковали стратегические объекты палестинского движения, его «подземный и грузовой массив».

«ХАМАС выбрал войну. Мы не выбирали войну», - заявил он.

Ранее ЦАХАЛ атаковал противотанковыми ракетами ячейку боевиков в Ливане. Израильские военные получили информацию, что ячейка ливанских боевиков готовилась обстрелять район города Зарит. До этого ЦАХАЛ ударил по военным ХАМАС в лагере беженцев Джебалия в секторе Газа.

Конфликт Израиля и Палестины
01 ноября 2023, 19:47
Удар по лагерю беженцев в Газе шокировал генсека ООН
unsplash.com
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш потрясен ударом по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, сообщил ТАСС.

Гутерриша шокировал рост уровня жестокости в анклаве. Генсека потрясло убийство палестинских жителей, женщин и детей в результате сегодняшних и вчерашних ударов со стороны Израиля, подчеркнул Дюжаррик.

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс ранее заявил, что атака на лагерь беженцев является зверством , из-за которого погибают ни в чем не повинные люди. Он также обратил внимание на недостаток продуктов, воды и лекарств в секторе Газа.

По данным СМИ, в результате удара израильской армии по лагерю Джабалия погибли десятки мирных жителей Палестины. Также несколько человек получили ранения.

ООН Конфликт Израиля и Палестины

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