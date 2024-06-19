19 июня 2024, 12:23

Россия и КНДР помогут друг другу в случае нападения третьих стран

РИА «Новости»
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По договору о всеобъемлющем партнерстве, который подписали в Пхеньяне, Россия и КНДР поддержат друг друга в случае агрессии извне. Как сообщило РИА «Новости», детали соглашения раскрыл президент Владимир Путин.

«Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора», - сказал он.

Путин обратил внимание на заявления стран Запада о поставках на Украину дальнобойных вооружений и истребителей F-16 для ударов по России. Он расценил это как грубое нарушение ограничений в рамках международных обязательств.

Ким Чен Ын заявил, что подписанный по итогам переговоров документ носит миролюбивый и оборонительный характер. По словам политика, он призван защитить интересы народов России и КНДР.

Переговоры лидеров двух стран в Пхеньяне прошли в расширенном и узком составах. Последние длились около двух часов. Путин сделал Ким Чен Ыну несколько памятных подарков.

По договору о всеобъемлющем партнерстве, который подписали в Пхеньяне, Россия и КНДР поддержат друг друга в случае агрессии извне. Как сообщило РИА «Новости» , детали соглашения раскрыл президент Владимир Путин.

Дипломатия Ким Чен Ын Международные отношения Россия КНДР Переговоры Владимир Путин
19 июня 2024, 12:49
Матвиенко поддержала предложение приостановить участие России в ПА ОБСЕ
РИА «Новости»
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Совфед совместно с Госдумой подготовят решение о приостановке участия России в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ и замораживании выплат этой организации. Об этом заявила спикер СФ Валентина Матвиенко, сообщил «Интерфакс».

Позицию о приостановке участия России в деятельности ПА ОБСЕ ранее озвучил первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, отметив, что она согласована с Госдумой.

«Коллеги, я бы поддержала, давайте дадим такое поручение комитету [Совета Федерации] отработать с коллегами из Госдумы и подготовить такое решение», - сказала Матвиенко.

Джабаров во время своего выступления также заявил о подготовке к следующему пленарному заседанию СФ проекта по приостановке участия российских парламентариев в работе ПА ОБСЕ.

«По согласованию с Государственной думой аналогичное решение практически синхронно будет принято на пленарном заседании нижней палаты», - уточнил он.

После этого решение, по его словам, направят в адрес председателя ПА ОБСЕ за подписью руководителей обеих палат Федерального собрания.

Отдельно сенатор обратил внимание на тотальную украинизацию повестки ассамблеи и превращении ее в инструмент антироссийского курса, а также напомнил о недавнем отказе членам делегации России во въезде в целый ряд стран для участия в мероприятиях ПА ОБСЕ. На минувшей неделе в визах отказала Румыния.

«Это уже, конечно, та черта, дальше которой мы не будем терпеть такое отношение», - заметила в ответ Матвиенко.

Вместе с тем спикер СФ выразила надежду, что в ПА ОБСЕ происходит лишь «временное помутнение мозгов».

Совет Федерации РФ ОБСЕ Госдума РФ Россия
19 июня 2024, 12:38
Путин указал на роль санкций в раскачке мировой обстановки
РИА «Новости»
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Введение политически мотивированных санкций раскачивает мировую обстановку. Россия и КНДР выступили против использования таких ограничительных мер. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Глава государства подчеркнул, что введение нелегитимных ограничений наносит сильный удар по мировой экономике и глобальной политической системе.

Ким Чен Ын Санкции Россия КНДР Владимир Путин
19 июня 2024, 12:37
Ким Чен Ын рассказал об отношении корейцев к Путину и России
РИА «Новости»
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Россия стала для КНДР честным соратником. Народ Северной Кореи отнесся к президенту Владимиру Путину как к дорогому другу. Лидер республики Ким Чен Ын заявил об этом по итогам переговоров в Пхеньяне, сообщило РИА «Новости».

«В этот момент, когда весь мир с пристальным вниманием направляет свой взор в Пхеньян, куда прибыла миссия дружбы из России, я стою с российскими товарищами - самыми честными друзьями и соратниками - в этом торжественном зале», - сказал глава КНДР.

Договор о взаимном всеобъемлющем партнерстве Ким Чен Ын назвал «самым мощным». По его словам, соглашение носит оборонительный и миролюбивый характер. Политик заявил, что его не заключили бы без дальновидности и решительности Путина - «самого дорогого друга» народа Северной Кореи.

Путин и Ким Чен Ын заключили договор по итогам переговоров. Страны договорились защищать друг друга в случае агрессии в их сторону.

Ким Чен Ын Международные отношения Россия КНДР Владимир Путин
19 июня 2024, 12:02
Товарооборот России и ЕС по итогам апреля упал до минимума января 2000 года
РИА «Новости»
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Товарооборот России и Евросоюза по итогам апреля упал до отметки 5,6 миллиарда евро, сообщило РИА «Новости». Из расчетов агентства по данным евростата следует, что это минимум с января 2000 года.

В апреле торговля России с ЕС сократилась на 6% (до 5,6 миллиарда евро) по сравнению с данными за март. Такой показатель - минимальный с января 2000 года, когда двусторонний товарооборот составлял 5,3 миллиарда евро.

Главным образом РФ продавала ЕС газ, хотя в апреле поставки топлива сократились на 5% - до 1,15 миллиарда евро. Далее следуют железо и сталь (на 288,5 миллиона евро), а также нефтепродукты (на 248 миллионов евро).

Продажи европейских товаров в Россию выросли на 6% в месячном выражении (до 2,9 миллиарда евро), отметило агентство. Основой экспорта из ЕС стала продукция фармацевтической отрасли - в апреле ее поставки подросли до 760 миллионов евро ( 16%).

Также серьезную долю занимают поставки оборудования (303 миллиона евро) и оптических инструментов (186,5 миллиона евро).

Торговля Россия Евросоюз

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