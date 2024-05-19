19 мая 2024, 02:09

Россия и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР

Unsplash
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Россия и Северная Корея обменялись туристами впервые со времен Советского Союза. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил глава межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, его слова передало РИА «Новости».

«У нас пошел хороший обмен туристическими группами. Впервые со времен СССР посетили [КНДР] из Приморского края, Калининградской области, других регионов нашей страны, поменялись туристами», - сказал Козлов.

Он отметил, что Россия и Северная Корея начали обсуждать сотрудничество в сельском хозяйстве и других областях. Дальше планируют продолжать эту работу.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о подготовке визита Путина в КНДР. Он отметил, что власти контактируют с Северной Кореей по поводу природоохранных мероприятий. Главу РФ пригласил северокорейский коллега Ким Чен Ын во время визита в Россию в сентябре 2023 года.

Северная Корея СССР Россия КНДР Владимир Путин
19 мая 2024, 02:34
США модернизируют боевые разведывательные машины Польши на базе советских БМП
Freepik
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Американская фирма SRC модернизирует польские боевые разведывательные машины (БРМ) BWR-1D и BWR-1S на базе советских боевых машин пехоты БМП-1. Об этом сообщило издание Army Recognition.

Подрядчик оснастит 15 польских БРМ новыми радарами SR Hawk, которые смогут находить сухопутную технику, морские суда и личный состав. Благодаря приборам появится возможность наблюдения за госграницей и артиллерийской разведкой.

Улучшенные BWR-1D/S дополнят 25 польских БРМ, которые модернизировали тем же способом в 2021 году. Под обозначением BWR-1D ВС Польши эксплуатируют советские БРМ-1К, разработанные в начале 1970-х годов.

Ранее обозреватель американского журнала National Interest Брэндон Вайчерт заявил, что российская сторона запустила модернизацию своих танков Т-72 до версии Т-72Б3М. Обновленная техника обходит дорогие машины западного производства.

США Оружие Машины Польша
19 мая 2024, 01:36
«Нет вступлению». Шор начал кампанию против вхождения Молдавии в ЕС
РИА «Новости»
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Представитель молдавской оппозиции, лидер блока «Победа» Илан Шор начал кампанию против вступления Молдавии в Европейский союз. Об этом политик заявил в обращении к гостям фестиваля стран Евразийского экономического союза.

«Сегодня мы начинаем кампанию „Нет вступлению в Евросоюз“», - сказал молдавский политик.

Он призвал своих сторонников 20 октября выступить против нищеты, бедности и использованию молдаван в военных действиях в чужих интересах.

Ранее Шор заявил , что, помимо израильского и молдавского, получил российское гражданство. Он подчеркнул, что на сегодняшний день, в том числе, гражданином Российской Федерации.

Молдавия Европа Евросоюз
19 мая 2024, 01:03
Евросоюз ужесточит требования к ввозу домашних животных из России
Freepik
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Евросоюз ужесточит требования к ввозу питомцев из России и Белоруссии. Об этом сообщило издание Delfi, сославшись на Государственную продовольственно-ветеринарную службу Литвы.

Евросоюз ужесточит требования к ввозу питомцев из России и Белоруссии. Об этом сообщило издание Delfi , сославшись на Государственную продовольственно-ветеринарную службу Литвы.

«С 16 сентября 2024 года ввозимое животное должно будет пройти серологическое исследование на антитела к вирусу бешенства и получить документ, подтверждающий это», - сказано в публикации службы.

Как отметил главный ветеринар департамента пограничного контроля Литвы Алиция Заранкович, Республику Беларусь и Россию исключили из перечня государств, которые эффективно реализуют антирабические требования.

Ранее газета Politico сообщила, что у ЕС появились сложности при составлении новых ограничений против России. Выяснилось, что против «всех крупных объектов» уже ввели санкции. Попытки сократить потоки доходов России в лучшем случае оборачивались неоднозначными результатами, поэтому Европейский союз направил усилия на борьбу с обходом политики на российском импорте.

Белоруссия Литва Европа Санкции Россия Животные Евросоюз
19 мая 2024, 00:01
В Европе прокомментировали вето Зурабишвили на закон об иноагентах
РИА «Новости»
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Вето президента Грузии Саломе Зурабишвили, который она наложила на законопроект об иноагентах, позволит стране сохранить курс на вступление в ЕС. Об этом в соцсети Х написал глава Евросовета Шарль Мишель.

«Я призываю политиков, лидеров Грузии использовать эту возможность, чтобы обеспечить сохранение европейского курса Грузии», - подчеркнул он.

По его словам, в нынешнем виде одобренный парламентом документ не соответствует европейским ценностям.

Ранее Зурабишвили заявила, что наложила вето на законопроект об иноагентах. Она назвала его «русским» законом.

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил, что его коллеги были готовы к подобному развитию событий и не будут отказываться от дискуссий по этому вопросу.

Грузия Законы Европа Иноагенты

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