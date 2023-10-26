Россия и Китай заблокировали резолюцию США по Израилю в Совбезе ООН

Американский поддержали 10 членов Совбеза. Представители Мозамбика и Бразилии воздержались. Против проголосовали Россия, Китай и ОАЭ.

По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, главная проблема американского проекта в том, что он не призывает к прекращению огня.

«Проект серьезно несбалансирован и путает, что правильно, а что неправильно… Проект не отражает призывы мира к прекращению огня и прекращению боев», - заявил Чжан Цзюнь.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН не принял и российскую резолюцию по палестино-израильскому конфликту. «За» проголосовали четыре страны: Россия, Китай, Гана и ОАЭ. Против - США и Великобритания. Остальные члены совета воздержались.

Российский проект призывал к немедленному прекращению огня и созданию гуманитарных коридоров. В документе осуждалось как нападение ХАМАС 7 октября , так и неизбирательные удары Израиля по сектору Газа.