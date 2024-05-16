16 мая 2024, 11:30

Россия и Китай приняли концепцию развития острова на Дальнем Востоке

РИА «Новости»
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Российская и китайская стороны подписали в Пекине единую концепцию развития острова Большой Уссурийский, на котором проходит граница двух государств. Документ приняли после переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Об этом «Известиям» заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Сегодня мы подписываем соглашение о принципах его совместного развития. Будет создан пограничный переход, транспортно-логистический центр мощностью 1,3 миллиона тонн», - рассказал глава Минвостокразвития.

Он поставил подпись в документе от лица российской делегации. По словам Чекункова, в зале в этот момент присутствовали лидеры Китая и России. Стороны также подписали меморандум о содействии развитию сотрудничества в сфере инфраструктурного и инженерного строительства.

Ранее председатель КНР указал на готовность страны продолжать выстраивать двусторонние отношения с Россией. Он добавил, что государство высоко оценило тот факт, что Путин после инаугурации поехал именно в Китай.

Строительство Россия Китай Дальний Восток
16 мая 2024, 11:19
Молдавский оппозиционер Шор стал гражданином России
РИА «Новости»
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Лидер оппозиционного политического блока «Победа», гражданин Израиля и Молдавии Илан Шор получил паспорт России. Он рассказал об этом на RuTube-канале «Алгоритм».

«Я его получил, да. <…> Подавал документы, получил, поэтому сегодня я являюсь гражданином, в том числе, Российской Федерации», - сказал он.

На предложение сдать израильский паспорт Шор ответил отказом. Политик заявил, что любит Израиль, потому что это его родина, и в ближайшее время съездит туда. Политик заявил, что не намерен постоянно находиться в России.

Шор известен как политик, бизнесмен и муж певицы Жасмин. Он выступал против евроинтеграции и призывал Молдавию к сотрудничеству с Россией. Членам созданного оппозиционером объединения «Победа» пригрозили уголовным делом о госизмене , а его самого молдавские правоохранители обвинили в выводе из банковской системы одного миллиарда долларов.

Паспорта Визы Молдавия Оппозиция
16 мая 2024, 11:03
Владимир Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за теплый прием в Китае. Его слова опубликовали на сайте Кремля. После долгих переговоров главы государств отправились на торжественный прием.

«Прежде всего, хотел бы поблагодарить председателя Китайской Народной Республики и всех наших китайских коллег за теплый прием», - сказал Путин во время заявлений для прессы по итогам российско-китайских переговоров.

Глава государства отметил, что китайские партнеры создали дружескую и теплую атмосферу.

Переговоры продлилась почти 2,5 часа. По итогам встречи две стороны подписали совместные заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. После Путин и Си Цзиньпин отправились на торжественный прием.

Путин прибыл на переговоры с Си Цзиньпином 16 мая. Визит в Китай стал первой зарубежной поездкой президента России после инаугурации. Путина приветствовали горячо: на площади перед восточными воротами Дома народных собраний выстроился почетный караул и собрались члены российской делегации. Перед входом развесили флаги Китая и России, а военный оркестр исполнил «Подмосковные вечера».

Россия Переговоры Владимир Путин Китай Си Цзиньпин
16 мая 2024, 10:27
«Ситуация действительно серьезная». Министр обороны Словакии — о состоянии Фицо
Global Look Press
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил тяжелые ранения. Врачи стабилизировали его состояние, но ситуация по-прежнему серьезная. Министр обороны Роберт Калиняк заявил об этом из больницы, сообщило РИА «Новости».

«В течение ночи врачам удалось стабилизировать состояние. <…> Ситуация действительно серьезная. <…> К сожалению, его состояние все еще очень серьезное из-за сложности ранений», - сказал он.

Министр заявил, что медики продолжили бороться за жизнь премьера. По словам Калиняка, они делают все возможное для улучшения состояния пострадавшего.

Фицо получил пять огнестрельных ранений , операция длилась почти четыре часа. По некоторым данным, его ввели в искусственную кому. Врачи заявили журналистам, что жизни премьера по-прежнему угрожает опасность.

Медицина Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
16 мая 2024, 10:18
Путин и Си Цзиньпин обсудили координацию стран
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином перспективы двустороннего сотрудничества и координацию стран на международной арене. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Путин заявил, что на переговорах с Си Цзиньпином обсудил координацию стран на международной арене», - передало агентство.

Российский президент также заявил о планах укреплять контакты по линии банковских учреждений и в сфере энергетического взаимодействия.

Путин прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина 16 мая. Встреча продлилась почти 2,5 часа. Лидеры двух стран сначала пообщались в узком составе, а затем провели переговоры с участием делегаций.

Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталонными , примером взаимовыгодного сотрудничества двух держав. Китайский лидер заверил Путина, что готов к дальнейшему сотрудничеству в правильном русле. По итогам российско-китайских переговоров лидеры стран подписали пакет документов.

Международные отношения Россия Переговоры Владимир Путин Китай Си Цзиньпин

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