Россия и Китай приняли концепцию развития острова на Дальнем Востоке

Лидер оппозиционного политического блока «Победа», гражданин Израиля и Молдавии Илан Шор получил паспорт России. Он рассказал об этом на RuTube-канале «Алгоритм».

«Я его получил, да. <…> Подавал документы, получил, поэтому сегодня я являюсь гражданином, в том числе, Российской Федерации», - сказал он.

На предложение сдать израильский паспорт Шор ответил отказом. Политик заявил, что любит Израиль, потому что это его родина, и в ближайшее время съездит туда. Политик заявил, что не намерен постоянно находиться в России.

Шор известен как политик, бизнесмен и муж певицы Жасмин. Он выступал против евроинтеграции и призывал Молдавию к сотрудничеству с Россией. Членам созданного оппозиционером объединения «Победа» пригрозили уголовным делом о госизмене , а его самого молдавские правоохранители обвинили в выводе из банковской системы одного миллиарда долларов.