Россия и Китай преодолеют трудности, санкции не помешают торговле — Кремль
Отказ некоторых китайских банков принимать платежи от российского бизнеса не скажется на торгово-экономических отношениях двух стран. Высокий уровень сотрудничества позволит преодолеть трудности, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».
США и Евросоюз, по его словам, продолжили оказывать на Китай беспрецедентное давление, в том числе в контексте взаимоотношений с Россией. Дмитрий Песков согласился с тем, что это создало определенные проблемы. Однако, сказал он, они не помешают развивать торгово-экономические отношения с КНР.
«Благодаря высочайшему уровню, особому характеру наших взаимоотношений мы имеем необходимый потенциал для того, чтобы эти затруднения преодолевать», - сказал он.
Такие крупные банки, как Ping An Bank и Bank of Ningbo, перестали принимать платежи в юанях от клиентов из России. Участники рынка связали это с риском попасть под вторичные санкции.