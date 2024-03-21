США и Евросоюз, по его словам, продолжили оказывать на Китай беспрецедентное давление, в том числе в контексте взаимоотношений с Россией. Дмитрий Песков согласился с тем, что это создало определенные проблемы. Однако, сказал он, они не помешают развивать торгово-экономические отношения с КНР.

«Благодаря высочайшему уровню, особому характеру наших взаимоотношений мы имеем необходимый потенциал для того, чтобы эти затруднения преодолевать», - сказал он.

Такие крупные банки, как Ping An Bank и Bank of Ningbo, перестали принимать платежи в юанях от клиентов из России. Участники рынка связали это с риском попасть под вторичные санкции.