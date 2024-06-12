Россия и Китай построят международную лунную станцию

С помощью станции специалисты будут проводить научно-исследовательские работы, в том числе посвященные изучению Луны, эксперименты и проверку технологий. В пояснительной записке отметили, что проект будет служить платформой для обеспечения беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на спутнике Земли. Первые миссии по строительству станции планируются на 2026 год.

Соглашение также будет способствовать укреплению стратегического партнерства России и Китая и развитию космической сферы.

Ранее первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров рассказал о главных целях российской космонавтики. По его словам, ими являются создание и размещение на орбите группировок спутников, а также строительство новой космической станции.