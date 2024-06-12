12 июня 2024, 11:02

Россия и Китай построят международную лунную станцию

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

С помощью станции специалисты будут проводить научно-исследовательские работы, в том числе посвященные изучению Луны, эксперименты и проверку технологий. В пояснительной записке отметили, что проект будет служить платформой для обеспечения беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на спутнике Земли. Первые миссии по строительству станции планируются на 2026 год.

Соглашение также будет способствовать укреплению стратегического партнерства России и Китая и развитию космической сферы.

Ранее первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров рассказал о главных целях российской космонавтики. По его словам, ими являются создание и размещение на орбите группировок спутников, а также строительство новой космической станции.

Луна Россия Космос Китай
12 июня 2024, 10:32
Ливан выпустил по Израилю около 90 снарядов
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Ливан запустил в сторону Израиля около 90 снарядов, сообщил ЦАХАЛ в Telegram-канале. В нескольких районах страны вспыхнули пожары.

«Некоторые снаряды были перехвачены, а другие упали в нескольких местах на севере Израиля», - уточнили в израильской армии.

После в ЦАХАЛ сообщили, что на севере Израиля вновь звучали сирены воздушной тревоги.

Ливанское движение «Хезболла» поддержало ХАМАС в конфликте с Израилем. Боевики неоднократно наносили удары по приграничной территории.

Ранее политолог Саймон Ципис назвал высокой вероятность начала боевых действий в Ливане. Однако операция Израиля вряд ли будет широкомасштабным сухопутным наступлением.

Израиль Пожары Конфликт Израиля и Палестины
12 июня 2024, 10:20
Водитель грузовика и десятки свиней пострадали в ДТП на трассе в США
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Грузовик, перевозивший более 150 свиней, перевернулся на съезде межштатной трассы в Огайо. Как сообщило издание AP News, водитель пострадал, больше половины животных погибли.

Грузовик, перевозивший более 150 свиней, перевернулся на съезде межштатной трассы в Огайо. Как сообщило издание AP News , водитель пострадал, больше половины животных погибли.

«Власти загнали свиней в загон, <…>, но примерно половина из них погибла в результате аварии или получила ранения, их пришлось усыпить», - указано в публикации.

Подробности ДТП выясняются. В каком состоянии водитель - неизвестно, он получил серьезные ранения.

Из-за аварии съезд к северо-западу от Дейтона закрыли более чем на восемь часов.

Ранее крупное ДТП произошло в Турции: столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. Жертвами аварии стали два человека : водитель и пассажир. Еще четырех человек доставили в больницы в тяжелом состоянии.

США Грузовики ДТП Животные Водители
12 июня 2024, 10:01
Uniper расторгла долгосрочные контракты с «Газпром экспортом» на поставку газа
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Энергетическая компания Uniper расторгла долгосрочные контракты на поставку газа, заключенные с «Газпром экспортом». Об этом сообщили на сайте немецкой корпорации.

Компания получила судебное разрешение на то, чтобы разорвать контракт, еще 7 июня.

«Сегодня компания Uniper решила расторгнуть свои долгосрочные контракты на поставку российского газа и таким образом юридически разорвала долгосрочные отношения по поставкам газа с российской государственной компанией „Газпром экспорт“. Решение стало возможным после того, как Арбитражный суд 7 июня предоставил Uniper право на расторжение контрактов», - пояснили в концерне.

Немецкая компания получит более 13 миллиардов евро в качестве компенсации за объемы газа, не поставляемые «Газпром экспортом» с середины 2022 года. В пресс-релизе пояснили, что хотя с июня 2022 года поставлялись лишь ограниченные объемы газа, а с конца августа 2022 года газ не поставлялся вовсе, долгосрочные контракты на его поставку по-прежнему имели юридическую силу, а отдельные договоры продолжали бы действовать до середины 2030-х годов.

В 2022 году компания Uniper подала на «Газпром» в Международный арбитражный суд, потребовав возмещения убытков из-за непоставленных объемов газа.

В начале 2024 года в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти поступил иск «Газпром экспорта» к немецким трейдерам Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH. Его удовлетворили. Дочерней компании немецкого энергетического концерна запретили продолжать разбирательства с «Газпромом» за рубежом.

Экспорт Газ Газпром
12 июня 2024, 09:29
ФБР задержало выходцев из Таджикистана по подозрению в подготовке теракта
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
ФБР провело в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Филадельфии операцию по задержанию восьми выходцев из Таджикистана, которых подозревают в связях с террористической группировкой «Исламское государство»*. Об этом сообщила телекомпания NBC.

* ИГ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная в России.

По информации источников издания, задержанные попали в США нелегально - через южную границу страны. Двое из них пресекли ее весной 2023 года. Сотрудники ФБР следили за иностранцами на протяжении нескольких месяцев, после чего предъявили им обвинения в подготовке теракта. Официальной причиной для задержания стало нарушение миграционного законодательства.

Издание New York Post сообщило, что шестеро из задержанных якобы имеют российское гражданство. По данным газеты, правоохранители во время прослушки зафиксировали, как один из предполагаемых террористов «говорил о бомбах».

Ранее директор ФБР Кристофер Рей предупредил американцев об угрозе теракта. Он напомнил, что из-за эскалации на Ближнем Востоке фиксируется рост проявлений антисемитизма и преступлений на почве ненависти.

США ФБР Терроризм Нью-Йорк Россия Таджикистан

Новости по теме