Россия и Китай подпишут план взаимодействия до 2030 года
На скорой встрече в Бишкеке премьер-министры России и Китая подпишут план взаимодействия двух стран до 2030 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, чьи слова привел ТАСС.
«Это очень хороший план. Он такой конкретный, существенный», - подчеркнул российский лидер.
По его словам, премьерам предстоит детализировать пункты плана. Взаимодействие Китая и Россия проходит без административных проволочек, подчеркнул президент.
Ранее Путин в рамках форума «Один пояс - один путь» провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер назвал президента РФ своим давним другом. Он также подчеркнул, что их с Путиным участие в дипломатических мероприятиях России и Китая стало многолетней традицией.