Россия и Иран завершили подготовку договора о всеобъемлющем сотрудничестве

«Надеемся, что в скором будущем мы станем свидетелями этого по-настоящему исторического события», - заявил дипломат.

По его словам, документ готовили два с половиной года, и теперь его можно считать завершенным. Он поднимет статус российско-иранских отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства.

Руденко добавил, что финальные консультации представителей внешнеполитических ведомств обеих стран состоялись в Москве 21 июня.

Недавно избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил , что дорожит хорошими отношениями с Россией и Китаем. Он назвал Россию ценным стратегическим союзником.