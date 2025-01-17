17 января 2025, 17:37

Россия и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве

РИА «Новости»
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Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан во время переговоров в Москве подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Этот по-настоящему прорывной документ нацелен на создание необходимых условий для стабильного и устойчивого развития России и Ирана, всего нашего общего евразийского региона», - сказал Путин.

Международные отношения Россия Владимир Путин Иран
17 января 2025, 17:14
Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
РИА «Новости»
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Лидер Китая Си Цзиньпин и избранный президент США Дональд Трамп поговорили по телефону. Об этом сообщило информагентство Синьхуа.

Содержание разговора не сообщается.

В декабре Трамп направил китайскому лидеру приглашение на инаугурацию, но тот отказался. Вместо Си Цзиньпина, предположительно, Китай на церемонии представят посол в США и его супруга. По одной из версий, избранный президент США пренебрег официальными дипломатическими каналами и тем самым застал китайского лидера врасплох.

При этом Си Цзиньпин в ноябре , после победы Трампа на президентских выборах, заявил, что готов работать с новой американской администрацией, чтобы расширять сотрудничество и урегулировать сложившиеся разногласия между странами.

США Дональд Трамп Китай Выборы президента США Си Цзиньпин
17 января 2025, 13:57
Пашинян объяснил Путину действия Армении в отношениях с ЕС
РИА «Новости»
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным пояснил ситуацию, связанную с шагами республики в контексте отношений с Евросоюзом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Пашинян пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами Армении в контексте отношений с Евросоюзом. Российский лидер дал соответствующие оценки и комментарии», - заявили в пресс-службе.

Также главы государств обсудили вопросы углубления интеграционного взаимодействия, прежде всего в сфере энергетики, в продолжение прошедшего в декабре 2024 года заседания Высшего Евразийского экономического совета обсуждены.

«Констатированы практические весомые выгоды от совместной работы в рамках Евразэс, в том числе для армянской экономики», - добавили в Кремле.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее напомнил, что Армения не сможет быть частью ЕС и Евразийского экономического союза одновременно.

Армения Международные отношения Россия Владимир Путин
17 января 2025, 11:37
Судьбу TikTok в США предстоит решить администрации Трампа
Unsplash
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Судьбу социальной сети TikTok в США будет решать администрация избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщило американское издание Associated Press.

Один из чиновников действующей администрации Белого дома рассказал, что президент Джо Байден не будет вводить запрет на TikTok, который должен вступить в силу за день до того, как он покинет свой пост. Вопрос блокировки будет решать Трамп.

«Уходящая администрация оставляет выполнение закона и потенциальное обеспечение соблюдения запрета Трампу», - рассказал он.

Судьбу соцсети будет решать 19 января Верховный суд страны. Дональд Трамп хочет предотвратить блокировку видеосервиса.

По некоторым данным, политик после вступления в должность планирует подписать указ, приостанавливающий на 60-90 действие закона, по которому ByteDance должна либо продать платформу, либо прекратить ее деятельность в США.

Ранее стало известно, что генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу посетит инаугурацию Трампа, которая состоится 20 января.

США Соцсети Дональд Трамп TikTok Джо Байден
17 января 2025, 10:48
Население Китая за год сократилось почти на полтора миллиона человек
«ВКонтакте»
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Численность населения Китая к концу 2024 года стала на 1,39 миллиона меньше, чем в 2023-м. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного статистического бюро (ГСУ) КНР.

«Население Китая на конец 2024 года составило 1 миллиард 408 миллионов 280 тысяч человек (включает жителей 31 провинции, автономных районов, городов центрального подчинения, не включает жителей Гонконга, Макао и Тайваня и иностранцев), что на 1,39 миллиона меньше по сравнению с концом 2023 года», - рассказали в ведомстве.

Китайское ГСУ заявило, что за прошлый год в стране родилось более девяти с половиной миллионов человек, а умерли 10,93 миллиона граждан. Численность мужского населения в государстве оценивается в 719,09 миллионов человек, а женского - 689,19 миллионов человек.

Это уже третий год, когда население Китая сокращается. Впервые за 60 лет численность населения в стране уменьшилась в 2022 году. Тогда в КНР стало на 850 тысяч граждан меньше. На следующий год, в 2023-м, этот показатель снизился еще на 2,08 миллиона человек.

По данным о соотношении полов, на каждые 100 женщин приходится примерно 105 мужчин. На фоне проблем с демографией в КНР китайским мужчинам предложили искать себе жен в других странах , в том числе в России.

Ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии РАНХиГС Андрей Коротаев считает, что Россия со своей стороны не заинтересована в подобных трансграничных браках , поэтому китайской стороне не стоит рассчитывать на какое-то содействие подобным программам.

Китай

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