Россия и Иран продолжат работать над договором о сотрудничестве после смерти Раиси

Он отметил, что договор является стратегическим решением руководства двух стран, которое никогда не утрачивало своей силы. Кабулов добавил, что работа по документу продолжится, и после согласования текста лидеры Ирана и России подпишут соглашение.

«Я не сомневаюсь в том, что она (работа - прим. ред.) будет завершена до согласования текста соглашения, а дальше лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания», - указал дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни п ровели переговоры в Нижнем Новгороде. Дипломаты обсудили формирование стратегического партнерства двух государств.

Президент Ирана Эбрахим Раиси умер 19 мая. Вертолет с главой государства разбился в горной местности недалеко от города Варзакан.