16 апреля 2024, 11:23

Россия и Белоруссия установили рекорд товарооборота

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Товарооборот России и Белоруссии по итогам 2023 года достиг рекордных 4,2 триллиона рублей. Об этом рассказал зампред правительства РФ Михаил Мишустин на переговорах с белорусским коллегой Романом Головченко.

«В 2023 году установлен очередной рекорд, рекордный показатель взаимного товарооборота - 4,2 триллиона российских рублей, или почти 150 миллиарда белорусских рублей», - процитировали его «Известия».

Мишустин добавил, что за год вдвое вырос объем транзитных перевозок - он составил 20 миллионов тонн. Даже в условиях санкции наращивается экспорт товаров из Белоруссии на внешние рынки с помощью российской транспортной инфраструктуры, подчеркнул премьер.

Накануне, 15 апреля, стало известно, что Россия и Белоруссия вместе реализуют космический проект. Кроме того, Белоруссия готова поучаствовать в создании российской космической станции. Помимо этого, две страны совместно разработают и выпустят в производство двухдвигательный легкий многоцелевой самолет «Освей».

Белоруссия Рекорды Россия Михаил Мишустин
16 апреля 2024, 09:38
Россиян предупредили о риске попадания под закон ЕС об обходе санкций
Global Look Press
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При нарушении закона об обходе санкций Евросоюз вправе расширить свою юрисдикцию в отношении уголовного преследования. Об этом сообщил РБК со ссылкой на экспертов.

Совет ЕС на минувшей неделе утвердил директиву о наказании за попытки обхода санкций. Согласно документу, уголовная ответственность наступит за нарушение закона не только на территории Евросоюза, но и если преступление совершил гражданин одного из государств Европы в другой стране.

«Следовательно, преступление в этом случае может быть совершено и за пределами конкретной страны ЕС или самого ЕС в целом», - пояснил управляющий партнер юрфирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов.

Установленный критерий о преступлении, совершенном «целиком или частично в пределах территории страны ЕС» будет иметь много подводных камней, заверил брюссельский партнер WJ Avocats, специалист по санкциям Юрий Шумилов. Он подчеркнул, что директива пока не имеет четко прописанных правил по определению места совершения преступления.

Страны - участницы Евросоюза будут вправе расширять юрисдикцию по уголовному преследованию на случаи, когда закон нарушили за пределами государства, уточнили эксперты. Самих подсанкционных лиц тоже могут привлечь к уголовной ответственности.

Законы Преступления Санкции Евросоюз
16 апреля 2024, 08:37
Израиль ударит по иранским военным за пределами страны — СМИ
Global Look Press
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ЦАХАЛ отреагирует на удары Ирана по территории Израиля, но ответ будет «ограниченным по масштабам». Об этом сообщил телеканал NBC News.

По данным американских официальных лиц, израильское руководство планирует атаковать иранских военных и их союзников за пределами Ирана. В издании добавили, что Израиль продолжает обсуждать варианты ответа на ракетный обстрел своей территории. Неназванный военный чиновник также подтвердил, что США продолжат помогать ЦАХАЛ.

«Наши силы по-прежнему готовы обеспечивать дополнительную оборонительную поддержку и защиту сил США, действующих в регионе», - указал он.

Ранее газета Washington Post предположила, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху решил «послать сигнал» Ирану. Он рассматривает нанесение удара по цели на иранской территории или кибератаку, подчеркнули в издании.

Руководство Израиля собирается ответить Ирану на ракетный обстрел, но обдумывает варианты, которые не приведут к жертвам и не вызовут недовольство со стороны мирового сообщества, отметили в газете.

США Израиль Иран Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток
16 апреля 2024, 08:01
Оружейницу фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином наказали за смерть оператора
Global Look Press
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Первый окружной суд Санта-Фе штата Нью-Мексико вынес приговор Ханне Гутьеррес-Рид, которая работала реквизитором по оружию на съемках фильма «Ржавчина». Ей назначили запрошенные прокурором 18 месяцев тюрьмы за непредумышленное убийство оператора Галины Хатчинс, сообщила газета The New York Times.

«Вы были оружейником, тем, кто проверял оружие на безопасность. Вы одна превратили безопасное оружие в смертоносное. Если бы не вы, мисс Хатчинс была бы жива, у мужа была бы жена, а у маленького мальчика была бы мать», - заявила судья Мэри Марлоу Соммер.

Ханну Гутьеррес-Рид признали виновной в непредумышленном убийстве на съемочной площадке в 2021 году. Суд присяжных принял во внимание обнародованное содержание ее телефонных переговоров - женщина назвала прокуроров идиотами, а судью обвинила во взяточничестве. Кроме того, она пыталась подговорить семью Галины Хатчинс выступить в суде против Алека Болдуина. Из-за отсутствия раскаяния реквизитора приговорили к максимально запрошенным 18 месяцам тюремного заключения.

В день стрельбы женщине поручили зарядить шесть холостых патронов в револьвер героя Алека Болдуина , но один из них оказался боевым. Галина Хатчинс умерла. Актера обвинили в непредумышленном убийстве, заседание суда пройдет в июле.

Суд Кино Приговоры Фильмы
16 апреля 2024, 07:53
Пропалестинские протестующие заблокировали дорогу к аэропорту Чикаго в час пик
Global Look Press
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Пропалестинские активисты, выступающие против обстрелов сектора Газа со стороны Израиля, перекрыли магистраль к чикагскому аэропорту О’Хара. Об этом сообщил местный телеканал ABC7.

Аэропорт О’Хара - одна из самых загруженных воздушных гаваней США, кроме того, демонстранты заблокировали магистраль в час пик.

«Прямо в час пик в одном из самых загруженных аэропортов страны остановилось движение», - указал телеканал.

Активисты в знак протеста сидели на дороге и держались за руки, не давая автомобилям проехать. Десяткам жителей США пришлось выйти из машин и с багажом идти к аэропорту. По информации телеканала, некоторых протестующих задержала полиция.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал не действовать на эмоциях и «мудро» ответить Ирану на ракетный обстрел и атаку беспилотников. Он отметил, что иранское руководство необходимо ввести в состояние стресса.

Пропалестинские активисты, выступающие против обстрелов сектора Газа со стороны Израиля, перекрыли магистраль к чикагскому аэропорту О’Хара. Об этом сообщил местный телеканал ABC7.

США Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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