24 мая 2024, 17:11

Россия и Белоруссия укрепят взаимодействие в оборонной сфере

РИА «Новости»
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Россия и Белоруссия займутся укреплением взаимодействия в сфере оборонной безопасности. На это указал президент Владимир Путин во время переговоров с главой соседней республики Александром Лукашенко.

Российский лидер назвал актуальной тему сотрудничества в плане обороне, напомнив о политике Запада в отношении России и Белоруссии.

«Направление <…> враждебности, попытки сдержать наше развитие, нанести ущерб нашему суверенитету. Ничего ни у кого до сих пор в этом отношении не получалось и уверен, ничего не получится», - сказал Путин.

Президент России обратил внимание, что обе страны чувствуют себя абсолютно уверенно и надежно и займутся укреплением сотрудничества по указанным направлениям. Среди приоритетных тем в работе Путин также упомянул инвестиции и высокие технологии.

Переговоры лидеров России и Белоруссии проходят во Дворце независимости в Минске.

Белоруссия Александр Лукашенко Международные отношения Россия Переговоры Владимир Путин
24 мая 2024, 17:04
Путин назвал приоритетные направления сотрудничества России и Белоруссии
РИА «Новости»
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Одними из приоритетных направлений сотрудничества России и Белоруссии стали работа в сфере инвестиций и высокие технологии. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.

«Вы упомянули об инвестиционной деятельности. Полагаю, что это одно из более важных наших направлений», - сказал глава государства.

Путин заметил, что обе страны должны, прежде всего, делать упор на приоритетных сферах взаимодействия. К ним он отнес высокие технологии и все, что с ними связано.

«Будущее, безусловно, за этим», - подчеркнул президент России.

Он также отмечал, что между государствами не осталось нерешенных вопросов , а экономическое сотрудничество находится на высоком уровне.

Инвестиции Белоруссия Александр Лукашенко Международные отношения Россия Владимир Путин
24 мая 2024, 16:29
Визит Путина в КНДР анонсировали в Кремле
РИА «Новости»
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Кремль начал подготовку к официальному визиту президента Владимира Путина в КНДР. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Как известно, у Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Северную Корею с официальным визитом. Визит готовим, даты такой поездки своевременно сообщим», - сказал он.

Песков напомнил, что российский лидер в прошлый раз посещал Северную Корею еще в 2000 году. Тогда он приезжал в Пхеньян и проводил встречу с Ким Чен Иром, главой республики на тот момент.

Осенью 2023 года действующий лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию. Он побывал во Владивостоке, на аэродроме Кневичи в Приморье, в Комсомольске-на-Амуре и на космодроме Восточный.

Ранее Россия и КНДР обменялись организованными туристическими группами впервые со времен СССР.

Кремль Дмитрий Песков КНДР Владимир Путин
24 мая 2024, 15:22
Российского посла в Армении вызвали в Москву
РИА «Новости»
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Посла России в Армении Сергея Копыркина отозвали в Москву для консультаций. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

«Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций», - заявили в ведомстве.

Причину вызова дипломатического представителя не указали.

В начале марта президент России Владимир Путин в Кремле провел рабочие переговоры с армянским премьером Николом Пашиняном, эта очная встреча политиков стала первой с декабря 2023 года.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признавал наличие сложностей в отношениях стран, однако призвал не преувеличивать их.

Армения отказалась от финансирования ОДКБ в 2024 году. Представитель МИД республики Ани Бадалян отмечал, что страна не возражает против обсуждения бюджета организации без ее участия.

Армения Кремль Россия
24 мая 2024, 15:15
Самолет Януковича прилетел в Белоруссию
РИА «Новости»
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Самолет бывшего президента Украины Виктора Януковича прилетел в Белоруссию. Воздушное судно прибыло в аэропорт Гомеля, сообщил местный Telegram-канал «Белорусский Гаюн».

По данным канала, Dassault Falcon 900C (RA-09617) Януковича сел в Гомеле в 12:50.

Авторы публикации отметили, что в последний раз самолет экс-президента Украины совершал посадку в Белоруссии в начале марта 2022 года.

Накануне, 23 мая, в Белоруссию с официальным визитом прибыл лидер России Владимир Путин. Рабочая поездка продлится два дня, уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В пятницу, 24 мая, в Минске также прошла встреча министра обороны РФ Андрея Белоусова и его белорусского коллеги Виктора Хренина. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество стран и вопросы по обеспечению безопасности Союзного государства.

Белоруссия

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