Россия и Белоруссия укрепят сотрудничество в ответ на западные санкции
Запад развязал против России и Белоруссии санкционную войну, которой оба государства противостоят вместе. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на сессии по развитию гуманитарного взаимодействия с республикой, что ускорение интеграции станет ответом на эти недружественные действия.
«Ответом на такие вызовы должно стать ускорение интеграционных процессов в Союзном государстве», - подчеркнул глава кабмина.
Мишустин обратил внимание, что Россия и Белоруссия также сообща противостоят незаконным торгово-экономическим ограничениям и вместе справляются с информационным давлением, которое оказывает Запад.
Премьер-министр добавил, что странам нужно бороться с попытками переписать историю и сделать все необходимое для сохранения исторической памяти для будущих поколений.
«Россию и Белоруссию связывает, действительно, очень многое. Это и традиции, и общие взгляды на ценности, и богатая история, героические события прошлого, которые одинаково важны для наших граждан», - заметил он.
Белорусский лидер Александр Лукашенко 26 сентября заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о сотрудничестве в двух проектах промышленной и транспортной сферы.
Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.