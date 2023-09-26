Россия и Белоруссия укрепят сотрудничество в ответ на западные санкции

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«Ответом на такие вызовы должно стать ускорение интеграционных процессов в Союзном государстве», - подчеркнул глава кабмина.

Мишустин обратил внимание, что Россия и Белоруссия также сообща противостоят незаконным торгово-экономическим ограничениям и вместе справляются с информационным давлением, которое оказывает Запад.

Премьер-министр добавил, что странам нужно бороться с попытками переписать историю и сделать все необходимое для сохранения исторической памяти для будущих поколений.

«Россию и Белоруссию связывает, действительно, очень многое. Это и традиции, и общие взгляды на ценности, и богатая история, героические события прошлого, которые одинаково важны для наших граждан», - заметил он.

Белорусский лидер Александр Лукашенко 26 сентября заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о сотрудничестве в двух проектах промышленной и транспортной сферы.

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