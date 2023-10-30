Россия и Белоруссия начали переговоры по Концепции безопасности Союзного государства

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Переговоры проходят в столице РФ с 30 по 31 октября. Белорусскую сторону представляет заместитель государственного секретаря Совбеза Александр Неверовский. В ходе визита в Москву он встретился с замсекретаря СБ РФ Сергеем Вахруковым.

«В повестке дня совместная работа по подготовке проекта Концепции безопасности Союзного государства», - говорится в сообщении.

В рамках консультаций стороны указали на важность совместной работы по противодействию современным угрозам и вызовам.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее заявил о резком обострении ситуации у границ Союзного государства. Министр связал это с враждебной деятельностью НАТО.