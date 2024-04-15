15 апреля 2024, 17:51

Россия и Белоруссия договорились о создании многоцелевого самолета «Освей»

РИА «Новости»
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Россия и Белоруссия заключили межправительственное соглашение о разработке и организации производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета «Освей». Об этом сообщило РИА «Новости».

Документ подписали вице-премьер России Денис Мантуров и заместитель премьера Белоруссии Петр Пархомчик.

Перед этим, анонсируя соглашение, зампред правительства РФ Михаил Мишустин пояснил, что у Союзного государства большая территория, и ему нужны «самые современные самолеты разных классов и типов» для перевозки как пассажиров, так и грузов. Он заявил, что страны наладят «глубокую кооперацию» в этой сфере на основе общих производственных мощностей.

В тот же день премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе переговоров с Михаилом Мишустиным заявил о подготовке к реализации проекта совместного строительства мультимодального порта в Мурманской области, писал RT.

Отмечалось, что стороны уже проделали масштабную работу по созданию новой логистики.

Белоруссия Самолеты Россия Переговоры Михаил Мишустин
15 апреля 2024, 19:13
Патрушев призвал Израиль не допустить эскалации ближневосточного конфликта
РИА «Новости»
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел телефонные переговоры с председателем Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби. Как сообщили в пресс-службе российского аппарата, коллеги обсудили необходимость недопущения эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«В контексте обострения обстановки на Ближнем Востоке Патрушевым отмечена необходимость проявления всеми сторонами сдержанности в целях недопущения дальнейшей эскалации конфликта», - передали в пресс-службе.

Россия выступает за урегулирование разногласий исключительно политико-дипломатическими средствами, сообщили «Известия».

На Ближнем Востоке обострился ирано-израильский конфликт , который рискует обернуться большой войной. Иран выпустил по Израилю около 150 ракет и свыше 100 дронов.

США обвинили Иран в регулярных нарушениях международного права и призвали мировое сообщество осудить агрессию. Однако произраильские силы в своей пропаганде начали переходить все логические линии , оправдывая атаку по посольству в Дамаске.

Израиль Россия Переговоры Ближний Восток
15 апреля 2024, 19:08
Израиль отложил наземную операцию в Рафахе из-за атаки Ирана
РИА «Новости»
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Израиль изменил планы по началу наземной операции в Рафахе на фоне обдумывания ответа на атаку Ирана. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на два израильских источника.

«Израиль намеревался предпринимать шаги в направлении наземного наступления в Рафахе на этой неделе, но отложил планы, пока обдумывает ответ на атаку Ирана», - отметили в сообщении.

Операция Ирана в ночь на 14 апреля продемонстрировала, что небольшим арсеналом он в состоянии пробить израильскую систему ПВО. Это своего рода учения, Израиль стал для Ирана испытательным полигоном - на нем проверили реальные боевые возможности, от хакеров до операторов боевых дронов. Иран убедился в своих силах, узнал слабые места сионистского режима, в том числе хваленого «Железного купола».

Израиль Ракеты Иран ПВО
15 апреля 2024, 19:02
Азербайджан вернул на родину почти всех задержанных военнослужащих Армении
РИА «Новости»
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Власти Азербайджана вернули на родину всех армянских военнослужащих, которых задержали ранее. Исключение составили те, кого заподозрили в совершении тяжких преступлений, в том числе пытках и убийствах, терроризме, военных преступлениях. Об этом сообщил замглавы азербайджанского МИД Эльнур Мамедов на слушаниях в Международном суде ООН.

«Все военнопленные, а также большинство задержанных были репатриированы в Армению», - процитировало Мамедова агентство APA.AZ.

Суд рассматривает иск Армении по обвинению Азербайджана в нарушении Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации. Как утверждает заместитель министра иностранных дел, задержание армян, которые еще остаются в Азербайджане, с расовой дискриминацией никак не связано. По его словам, с ней не имеют ничего общего и обвинения Армении в насильственном выселении ее жителей.

Эльнур Мамедов заверил, что Азербайджан «серьезно относится к этим претензиям» и сотрудничает с армянской стороной ради обеспечения «прозрачности, взаимного доверия».

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян назвал два важных пункта мирного договора, по которым пока не удалось договориться с Азербайджаном.

Армения Суд Преступления Военные Азербайджан
15 апреля 2024, 18:59
Госдеп признался в желании уничтожить «Арктик СПГ — 2»
РИА «Новости»
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Американское руководство планирует помешать России реализовать проект «Арктик СПГ — 2». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По словам помощника главы Госдепа Джеффри Пайетта, США хотят уничтожить проект по сжижению газа и используют для этого различные инструменты давления, в том числе санкции.

«Мы хотим гарантировать, что „Арктик СПГ - 2“ будет мертвым», - подчеркнул представитель Госдепа.

Белый дом прекратил поставки специализированных танкеров в Россию и ввел меры для ограничения строительства альтернативных судов, указали в издании.

Ранее посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о планах США помешать российской стороне экспортировать энергетические ресурсы, в том числе природный газ. По его словам, ради этой цели американское правительство ввело против страны беспрецедентное количество санкций, сообщил RT.

В апреле агентство Reuters предположило, что России придется сократить проект «Арктик СПГ-2» из-за введенных США ограничений. По информации издания, «Новатэк» собирается задействовать оборудование для третьей линии проекта на заводе по производству СПГ в Мурманске.

Американское руководство планирует помешать России реализовать проект «Арктик СПГ - 2». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

США Белый дом в США Газ Россия Экономика

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