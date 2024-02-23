23 февраля 2024, 18:22

Россия дополнила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну

РИА «Новости»
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Россия ответила на принятый ЕС 13-й пакет санкций, расширив список представителей и организаций блока, которым запрещен въезд в страну. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Согласно сообщению ведомства, в стоп-лист включили чиновников, которые работают в силовых ведомствах, коммерческих организациях стран ЕС, а также граждан, «ответственных за оказание военной помощи неонацистскому режиму в Киеве». Кроме того, в черном списке оказались представители Совета Европы, члены заксобраний стран Евросоюза, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ, которые систематически допускают «агрессивные высказывания» в адрес России.

«Любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ», - пообещали в МИД.

Россия считает новые санкции Евросоюза незаконными и подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН. Как отмечали в МИД, ЕС продолжает бесплодные попытки надавить на Россию через односторонние ограничения.

Санкции Россия МИД РФ
23 февраля 2024, 18:38
Захоронения связанных жертв пыток нашли в Карабахе
Pxhere
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Останки как минимум четырех человек со связанными руками и ногами нашли в Карабахе. О массовом захоронении сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана, написало РИА «Новости».

«Останки принадлежат как минимум четырем лицам - трем женщинам и ребенку предположительно пяти лет. Они были подвергнуты пыткам, им связали руки и ноги веревкой», - передали в прокуратуре.

Людей захоронили минимум 25 лет назад, уточнили в пресс-службе. Могилу обнаружили во время земельных работ в центральной части города Ходжалы. Место происшествия продолжают изучать, началось расследование.

Ранее поисковики нашли массовое захоронение времен Великой Отечественной войны в Ленинградской области. Останки около 100 человек , в том числе детей, обнаружили в нескольких километрах от города Волосово, где в военное время находился фашистский концлагерь «Дулаг-102».

Дети Военные Женщины Войны Азербайджан
23 февраля 2024, 18:35
Нидерландские власти вопреки обещаниям не смогут отказаться от российского газа
Unsplash
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Сделка французской компании TotalEnergie с российским поставщиком помешает Нидерландам выполнить обещание отказаться от СПГ из России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации источников издания, руководство Нидерландов не может на законных основаниях заставить частные компании прекратить действие заключенного ранее контракта.

«Долгосрочный контракт по СПГ между TotalEnergies и российским поставщиком стал неудобным препятствием на пути выполнения нидерландским правительством обещания», - отметили в агентстве.

Издание добавило, что глава TotalEnergies Патрик Пуянне планирует импортировать газ из России до тех пор, пока в отношении компании не введут санкции.

Ранее МИД России сообщил об увеличении объемов поставок российского СПГ во Францию. Страна за девять месяцев 2023 года увеличила импорт голубого топлива из РФ на 41% по сравнению с предыдущим годом. При этом в 2022-м Россия стала вторым поставщиком природного газа во Францию.

Газ Санкции Россия Нидерланды
23 февраля 2024, 18:15
Несколько российских банков попали в новый санкционный список США
Pxhere
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Министерство финансов США опубликовало новый перечень антироссийских санкций, куда попали несколько банков. По данным ведомства, в списке — ПАО «СПБ Банк», Банк Авангард, РостФинанс Банк, Модульбанк и другие кредитные организации.

Министерство финансов США опубликовало новый перечень антироссийских санкций, куда попали несколько банков. По данным ведомства , в списке - ПАО «СПБ Банк», Банк Авангард, РостФинанс Банк, Модульбанк и другие кредитные организации.

«OFAC (Управление по контролю над иностранными активами - прим. ред.) нацелено на основную финансовую инфраструктуру России, включая оператора национальной платежной системы „Мир“, а также российские банки, инвестиционные фирмы и компании, занимающиеся финансовыми технологиями», - указано на сайте американского Минфина.

Кроме того, под санкции попал оператор платежной системы «Мир».

Соединенные Штаты хотят ограничить использование Россией международных финансовых систем. Помимо физических и юридических лиц, OFAC преследует за рубежом тех, кто поддерживает передачу оборудования российскую военно-промышленной базе.

Всего США всели санкции против более 500 объектов. Под ограничениями также оказался начальник исправительной колонии, где умер Алексей Навальный.

США Банки Санкции Россия
23 февраля 2024, 18:01
Оператор платежной системы «Мир» попал под санкции США
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Власти Соединенных Штатов ввели санкции против российской национальной платежной системы «Мир». Под ограничения также попали несколько банков, сообщил сайт kp.ru.

Новый вашингтонский санкционный список пополнили банки - «Авангард», Ростфинансбанк, Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Быстробанк.

Девелоперская группа ПИК и производитель машин бренд Aurus также попали под ограничения США.

Ранее Евросоюз наложил санкции на председателя Народного совета ДНР Артема Жогу, председателя правления «Движения первых» Григория Гурова. В 13-й пакет антироссийских санкций попали - руководители пяти регионов России. Речь идет о главах ХМАО, Тульской, Пензенской, Рязанской, Белгородской областей.

США Санкции Бизнес Москва

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