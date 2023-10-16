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По его словам, боевые действия начались в 2014 году, когда западные страны перестали быть гарантами договоренностей действовавшего президента Виктора Януковича с оппозицией и помогли устроить госпереворот на Украине. Владимир Путин сказал, что кризис следовало решать с помощью демократических процедур, но западные страны предпочли другой способ. Затем начались боевые действия в Донбассе. Запад, по словам президента, не обращал на это внимания.

«Несмотря на то, что были подписаны соглашения в столице Белоруссии, в Минске, которые назывались Минскими соглашениями, Россия сделала все для того, чтобы идти по этому пути и урегулировать конфликт. Нет, и этого сделать не позволили», - сказал он.

Киевский режим, напомнил Владимир Путин, отказался исполнять Минские соглашения, а США начали подталкивать Украину к вступлению в НАТО. Президент заявил, что это привело к обострению конфликта.

Внеблоковый статус Украины очень важен для России, заявил глава государства. Несмотря на это, НАТО пять раз нарушал обещание не принимать новых членов.