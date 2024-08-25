Россия будет наблюдать за реакцией международных организаций на арест Дурова

По ее словам, стоит учесть то, как некоторые организации и объединения применяли политическое, информационное и психологическое давления на Россию. Дипломат уточнила, что российская сторона внимательно проследит, как международные структуры отнесутся к вопросам, связанным с охраной прав человека и свободы слова.

Дурова арестовали в аэропорту Ле-Бурже , когда он пересек границу. Основатель мессенджера вылетел на частном самолете из Азербайджана в Париж и планировал провести там вечер. Его задержали по ордеру, выданному Национальным управлением судебной полиции Франции.

Российское посольство связалось с французской стороной в связи с арестом предпринимателя. Сейчас дипведомство ожидает подробной информации от руководства Франции.