17 июля 2024, 21:55

Россия будет добиваться правды по делу о подрыве «Северных потоков» — Лавров

РИА «Новости»
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции в ООН, что Россия будет добиваться правды о теракте на «Северных потоках». Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы будем добываться правды, если я уж упомянул эти „Северные потоки“, будем добиваться правды», - заявил дипломат.

Лавров добавил, что эта тема никуда не исчезла, о чем он в очередной раз напомнил в СБ ООН. Закрыть ее не получится, подчеркнул он.

Кроме того, глава российского МИД высказался о заявлении Швеции, проводившей расследование по делу полтора года и закрывшей его , что оно «недостойно любого политика».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Швецию и США в международном сговоре, «круговой поруке» по сокрытию теракта на российских трубопроводах.

Помимо этого, западные журналисты опубликовали материал, что диверсию на «Северных потоках» планировали еще до присоединения Крыма к России и начала спецоперации на Украине.

Ранее Лавров предупредил США , что американские политики заблуждаются, полагая, что новая глобальная война пройдет только на Европейском континенте.

Сергей Лавров Россия Запад МИД РФ ООН Северный поток
17 июля 2024, 22:38
«Глупая акция». Захарова — о попытке прервать выступление Лаврова в ООН
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала попытку прервать выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседании СБ ООН. В своем Telegram-канале дипломат задалась вопросом, неужели в штаб-квартире ООН нет порядка в вопросах безопасности.

«Если подобное поведение признают нормой, то вскоре очередные „гости“ какой-нибудь другой делегации начнут прерывать работу Совбеза разными способами. Не буду перечислять, какими. Акция в итоге получилась не просто глупой, она достигла противоположного эффекта», - написала она Захарова напомнила о покушении на экс-президента США Дональда Трампа, которое, по ее словам, «еще свежо в памяти». После этого представитель МИД поинтересовалась, неужели в штаб-квартире ООН, с учетом последних событий вокруг американских выборов, не могут навести порядок в вопросах безопасности.

Ранее в ходе заседания СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке а ктивисты пытались сорвать выступление российского министра. Несколько человек развернули плакаты и стали выкрикивать лозунги в поддержку Израиля. Их вывели охранники.

США Сергей Лавров Мария Захарова МИД РФ ООН
17 июля 2024, 21:28
«Комнатой не ошиблись?» Лавров поставил на место постпреда США при ООН
РИА «Новости»
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Глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке поинтересовался у постпреда США Линды Томас-Гринфилд, не ошиблась ли она комнатой. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена? Надеюсь, понятно, о чем идет речь?» - сказал Лавров, обращаясь к Гринфилд.

Таким образом российский дипломат отреагировал на заявление американской коллеги на предыдущем заседании СБ ООН, организованном Россией и посвященном многостороннему сотрудничеству. Томас-Гринфилд тогда в своем выступлении акцентировала внимание на украинском кризисе.

На сегодняшнем же заседании израильский постпред активно критиковал Иран, обвиняя Тегеран в поставках направленного против Украины военного оборудования.

Ранее Лавров упрекнул Запад в сокрытии истинных причин возникновения украинского конфликта, а также упрекнул западных политиков изучить мирный план Китая по его урегулированию.

США Сергей Лавров Россия МИД РФ ООН
17 июля 2024, 21:19
Мэр Парижа искупалась в Сене перед Олимпиадой
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Мэр Парижа Анн Идальго решила искупаться в Сене, чтобы подтвердить пригодность реки к проведению соревнований по плаванию в рамках предстоящих Олимпийских игр-2024. Об этом сообщило РИА «Новости».

Во время заплыва французского градоначальника на берегу находились жандармы, также дежурили спасатели на лодках. Купание Идальго было непродолжительным, преодолев примерно 100 метров, мэр Парижа вышла на сушу под аплодисменты горожан.

Многие соревнования Олимпиады проведут в исторических местах. Часть водных дисциплин запланированы в Сене. Для этого власти Парижа потратили на очистку воды 1,4 миллиарда евро.

Ранее в Сене уже искупалась министр спорта Франции Амели Удеа‑Кастера. Политик нырнула в реку в гидрокостюме и шапочке для плавания. Своим заплывом она показала, что специалисты очистили воду и теперь на реке можно проводить состязания.

Париж Франция Олимпиада в Париже — 2024 Реки
17 июля 2024, 19:18
Пытавшихся сорвать выступление Лаврова в ООН активистов вывели из зала
РИА «Новости»
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Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН попытались сорвать произраильские активисты. Об этом сообщило РИА «Новости».

В начале выступления главы российского внешнеполитического ведомства с предназначенных для журналистов мест встали три человека, которые развернули плакаты и стали выкрикивать лозунги в поддержку Израиля и требования об освобождении заложников.

Лавров отреагировал на выкрики из зала. Он признался, что не может разобрать ни слова из-за поднятого активистами шума.

«Кто-нибудь один скажите ясно, что вы хотите», - призвал министр.

Но в этот момент к участникам акции подошли охранники и потребовали от них покинуть зал. Протестующие не стали возражать.

Лавров на правах председателя проводит заседание руководителей внешнеполитических ведомств стран - участниц Совета Безопасности ООН. Главной темой в повестке стала ситуация вокруг сектора Газа.

В ходе своего выступления глава российского МИД заявил, что источником насилия, охватившего регион стала многолетняя политика США , которые пока не готовы исправлять собственные ошибки. Лавров напомнил, что все на все предложения Совета Безопасности ООН о взаимном прекращении огня американские дипломаты накладывали вето.

Израиль Сергей Лавров Россия ООН Общественные акции Палестина

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