Россия больше не пойдет на односторонние уступки по Украине

«Никогда в дальнейшем, даже при наилучших раскладах в наших отношениях с НАТО, с ЕС, о чем сейчас помыслить сложно, никакие односторонние уступки с нашей стороны предоставлены Западу не будут», - сказал он.

Рябков подчеркнул, что время односторонне выгодных решений и подарков в адрес США осталось в прошлом. Он призвал договариваться только по принципу «баш на баш». Замминистра заверил, что американцы хорошо понимают разговор на таких условиях.

По последним данным, доля украинцев, готовых пойти на территориальные уступки ради завершения конфликта, увеличилась до 32%.