18 апреля 2024, 09:29

Россия благодаря проделкам Запада восстановит статус сверхдержавы — аналитик

Global Look Press
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Западные санкции не обрушили экономику России. Страна начала возрождаться и в будущем вернет себе статус сверхдержавы, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон в выпуске YouTube-канала Geopolitical Trends, w/Dr. David Oualaalou.

«Россия находится на пути к возрождению, восстановлению своего статуса сверхдержавы. И все, что Запад собирается предпринять, чтобы разрушить ее, на самом деле делает ее только сильнее», - сказал он.

Ларри Джонсон неоднократно комментировал противостояние стран коллективного Запада с Россией и призывал прекратить вражду. Он заявлял, что США и Евросоюз развязали конфликт на Украине ради российских природных ресурсов. Аналитик предупреждал, что отправка истребителей F-16 не изменит ситуацию, потому что их уничтожат, и прогнозировал потерю контроля над Одессой.

США Международные отношения Санкции Россия Запад Евросоюз Экономика
18 апреля 2024, 09:33
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Японии
Freepik
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На юго-западе Японии вечером 17 апреля произошло землетрясение магнитудой 6,6. Пострадали не менее девяти человек, сообщил TV Tokyo.

Землетрясение произошло в проливе Бунго между островами Кюсю и Сикоку. Сначала Главное метеорологическое агентство Японии заявило о подземных толчках магнитудой 6,4, затем изменило свою оценку до 6,6. Очаг находился на глубине 50 километров. По информации телеканала, пострадали не менее девяти человек.

Генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Есимаса объявил, что несколько местных жителей доставили в больницу с легкими травмами, сообщил NHK. Один из пострадавших, 90-летний мужчина, повредил левую руку, когда выбегал из дома. В некоторых районах города Увадзима лопнули водопроводные трубы, а на дорогу обрушился камнепад.

В начале апреля землетрясение магнитудой 4,5 произошло к востоку от Северо-Курильска. Жители города почувствовали толчки.

Землетрясения Япония
18 апреля 2024, 09:28
Володин раскрыл инициаторов истерики по поводу закона об иноагентах в Грузии
Unsplash
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США и страны Евросоюза уже выделили деньги на свержение действующей в Грузии власти, поэтому они различными способами препятствуют принятию мешающего им закона об иноагентах. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Запад организует в Грузии протесты и раскачивает ситуацию вокруг закона об иноагентах, который может сорвать планы США и Евросоюза «Такая истерика вокруг закона об иноагентах может говорить только о том, что есть решения Вашингтона и Брюсселя по свержению действующей грузинской власти», - указал Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что закон об иностранных агентах принимают во всех суверенных странах, в том числе в Британии, Израиле, Австралии. Сейчас подобная инициатива одновременно с Грузией рассматривается во Франции.

«Только в Париже в отличие от Тбилиси - ни уличных протестов, ни окриков со стороны США и Евросоюза», - заключил Володин.

Ранее в Грузии прошли митинги против закона об иноагентах. Во время протестов произошли потасовки, демонстранты бросали в полицию камни и бутылки. В результате столкновения на митинге пострадал сотрудник МВД Грузии.

Грузия США Законы Евросоюз Иноагенты
18 апреля 2024, 08:34
Страны G7 продолжат вводить антироссийские санкции
Unsplash
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Страны G7 продолжат вводить санкции против России. Также «Большая семерка» будет работать со введенным потолком цен на нефть. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление министров финансов и глав центробанков G7 по итогам встречи в Вашингтоне.

«Мы остаемся привержены внедрению и применению финансовых и экономических санкций», - указали в документе.

Также «Большая семерка» будет противодействовать попыткам обходить санкции , в том числе «через действия против субъектов из третьих стран». В G7 подчеркнули, что продолжат продумывать схемы по предотвращению поставок передовых материалов в Россию. Представители страны заявили о намерении снижать нефтегазовые доходы РФ, в частности, с помощью механизма потолка цен на нефть.

По мнению руководителей финансовых ведомств, заявление которых опубликовали на сайте итальянского председательства в G7, введенные санкции против России «ослабили ее возможности» по боевым действиям и якобы «серьезно повлияли на экономику».

G7 Санкции Нефть Цена на нефть
18 апреля 2024, 08:19
Хорватское демократическое содружество объявило о победе на парламентских выборах
РИА «Новости»
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В Хорватии завершились парламентские выборы. Не дождавшись подсчета 100% голосов, премьер-министр Андрей Пленкович во время выступления в штаб-квартире объявил о победе своей партии — Хорватского демократического содружества, сообщило РИА «Новости».

«Разрешите в конце этой ночи выборов прежде всего поблагодарить всех наших избирателей. <…> Важно то, что ХДС в третий раз подряд убедительно победило на парламентских выборах», - сказал он.

Избирком Хорватии опубликовал результаты подсчета 94,42% голосов. Явка достигла 61,9% при 3,7 миллиона избирателей. ХДС получит 60 из 151 мандата, Социал-демократическая партия - 42 места. «Отечественное движение» и «Мост» претендуют на 14 и 11 мест в парламенте, «Можем» - на 10. Два кресла достанутся депутатам от «Независимой платформы Север», одно - представителю Fokus.

Второй тур президентских выборов прошел в Словакии. С небольшим преимуществом победил Петер Пеллегрини, которого назвали новым европейским союзником России.

В Хорватии завершились парламентские выборы. Не дождавшись подсчета 100% голосов, премьер-министр Андрей Пленкович во время выступления в штаб-квартире объявил о победе своей партии - Хорватского демократического содружества, сообщило РИА «Новости».

Выборы

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