«Россия находится на пути к возрождению, восстановлению своего статуса сверхдержавы. И все, что Запад собирается предпринять, чтобы разрушить ее, на самом деле делает ее только сильнее», - сказал он.

Ларри Джонсон неоднократно комментировал противостояние стран коллективного Запада с Россией и призывал прекратить вражду. Он заявлял, что США и Евросоюз развязали конфликт на Украине ради российских природных ресурсов. Аналитик предупреждал, что отправка истребителей F-16 не изменит ситуацию, потому что их уничтожат, и прогнозировал потерю контроля над Одессой.