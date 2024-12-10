Россия бесплатно поставит Белоруссии ракеты для «Орешника»

«Установку, конечно, мы сделаем для себя сами - пусковую. Ну, а ракету бесплатно россияне нам поставят. Вторая половина будущего года. Ждем», - сказал он.

Глава государства отметил, что в комплексе вся пусковая установка белорусская. По его словам, «Орешник» невозможно сбить или перехватить.

Как ранее заявил заместитель начальника Генштаба ВС Белоруссии Сергей Лагодюк, Минобороны страны решило разместить ракетный комплекс в республике в ответ на установку Германией и США ракет средней дальности в Европе.

Лукашенко попросил Путина о размещении «Орешника» в Белоруссии на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске. Российский лидер согласился.