Россия бесплатно поставит Белоруссии ракеты для «Орешника»
Россия бесплатно поставит Белоруссии ракеты для комплекса «Орешник». Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, его процитировало БелТА.
«Установку, конечно, мы сделаем для себя сами - пусковую. Ну, а ракету бесплатно россияне нам поставят. Вторая половина будущего года. Ждем», - сказал он.
Глава государства отметил, что в комплексе вся пусковая установка белорусская. По его словам, «Орешник» невозможно сбить или перехватить.
Как ранее заявил заместитель начальника Генштаба ВС Белоруссии Сергей Лагодюк, Минобороны страны решило разместить ракетный комплекс в республике в ответ на установку Германией и США ракет средней дальности в Европе.
Лукашенко попросил Путина о размещении «Орешника» в Белоруссии на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске. Российский лидер согласился.