10 декабря 2024, 14:52

Россия бесплатно поставит Белоруссии ракеты для «Орешника»

Читайте нас в: Google Новости

Россия бесплатно поставит Белоруссии ракеты для комплекса «Орешник». Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, его процитировало БелТА.

«Установку, конечно, мы сделаем для себя сами - пусковую. Ну, а ракету бесплатно россияне нам поставят. Вторая половина будущего года. Ждем», - сказал он.

Глава государства отметил, что в комплексе вся пусковая установка белорусская. По его словам, «Орешник» невозможно сбить или перехватить.

Как ранее заявил заместитель начальника Генштаба ВС Белоруссии Сергей Лагодюк, Минобороны страны решило разместить ракетный комплекс в республике в ответ на установку Германией и США ракет средней дальности в Европе.

Лукашенко попросил Путина о размещении «Орешника» в Белоруссии на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске. Российский лидер согласился.

Германия США Ракеты Белоруссия Александр Лукашенко Европа Россия Минск Баллистическая ракета «Орешник»
10 декабря 2024, 14:31
Риск распада очень велик. Предотвратить наихудший сценарий в Сирии возможно?
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Распад Сирии на сепаратистские анклавы или зоны оккупации может привести к дальнейшим конфликтам на Ближнем Востоке, поэтому следует предотвратить такой сценарий развития событий. Об этом на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко рассказал независимый аналитик Сергей Станкевич.

«Риск распада Сирии как целостного государства очень велик», - отметил он.

Политолог напомнил, что в стране набирают обороты сепаратистские движения. В качестве примера он привел туркоманов, алавитов и курдов, которые могут провозгласить собственные государства.

«Курды сирийские, которых там 2,5 миллиона, тоже вправе попытаться Курдистан какой-нибудь там создать, и это будет нож острый для соседней Турции», - подчеркнул Станкевич.

Он также не исключил, что ситуацией в Сирии могут воспользоваться соседние государства.

«Вероятны еще и попытки соседних с Сирией держав, может быть, какие-то территории к себе присоединять. Израиль уже объявил о своих притязаниях на Голанские высоты, причем не только на тот участок, который уже был под контролем Израиля, но и на демилитаризованную зону, которая до сих пор находится под контролем ООН», - добавил аналитик.

Ранее сирийская пресса сообщила о продвижении израильской армии в провинции Дамаск. ЦАХАЛ взяли под контроль населенный пункт Хинех в 50 километрах от столицы.

Турция Израиль Сирия Ближний Восток Захват власти в Сирии
10 декабря 2024, 12:16
В ГД заявили об обязанности новых властей Сирии изучить соглашения по российским базам
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Новым сирийским властям в будущем придется рассмотреть предыдущие соглашения с Россией, касающиеся военных баз на территории страны. Об этом сообщил глава Комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов, видеозапись его интервью опубликовал Telegram-канал Shot.

Он напомнил, что Сирия и Россия заключали договор о размещении баз сроком на 49 лет. По его словам, сейчас военные объекты продолжают выполнять свои задачи.

«Сейчас обсуждать судьбу наших баз, естественно, преждевременно», - подчеркнул депутат.

Картаполов подтвердил, что российская сторона ведет переговоры с новым сирийским руководством. Это позволит в будущем решать серьезные задачи, добавил он.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что решение по российским базам будет приниматься сирийцами, а не американской стороной. США не располагают данными о позиции и планах новых властей Сирии по поводу присутствия в стране военных из России, отметил он.

Госдума РФ Сирия Захват власти в Сирии
10 декабря 2024, 11:03
В Госдепе высказались о будущем российских военных баз в Сирии
Читайте нас в: Google Новости
Будущее российских военных баз в Сирии должны решать сами сирийцы, у США нет информации по этому вопросу. С таким заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер, сообщило Reuters.

«Что касается позиции Соединенных Штатов по этим объектам, то в конечном итоге это решение должен принять сирийский народ, а не народ [США]», - сказал он.

Также Миллер отметил, что американская сторона не знает о планах нового правительства Сирии, неизвестна и его позиция о присутствии российских сил на территории республики.

Ранее WP опубликовала данные о то, что после госпереворота американские военные помогли оппозиционным вооруженным формированием занять важные позиции в Сирии.

По данным журналистов, количество военных США в разных точках на востоке страны составило около 800 человек. Также Белый дом призвал Ирак не разрешать военным пересекать сирийскую границу.

США Белый дом в США Сирия Госдеп США Военные Россия Ирак
10 декабря 2024, 05:46
«Стали мишенью». Американский сенатор выступил со срочным призывом по Сирии
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Американский сенатор Рэнд Пол обратился к властям с призывом о срочном возвращении военных США из Сирии. Он написал об этом в социальной сети Х.

Рэнд Пол, сенатор от Республиканской партии, указал, что США необходимо прекратить участвовать в сирийском конфликте.

«Это не наша борьба», - пояснил политик.

Пол считает, что война в Сирии столкнула исламистов с социалистическими курдами и «иранскими марионетками». Нынешнее присутствие американских солдат на сирийской территории на данный момент сдерживающим фактором не является, добавил сенатор.

«900 американских солдат, разбросанных по Сирии, стали мишенью», - пояснил политик.

США держат в Сирии военный контингент с 2014 года. В воскресенье, 8 декабря, власть в стране взяли повстанцы. В тот же день американская авиация нанесла серию ударов по позициям террористов на сирийской территории.

Позднее в Пентагоне заявили, что американская сторона сохранит военное присутствие на востоке страны. При этом пресса сообщала, что падение режима Башара Асада застало США врасплох.

США Сирия Захват власти в Сирии

Новости по теме