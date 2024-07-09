09 июля 2024, 21:00

Россия ассиметрично ответит на санкции Черногории против СМИ

РИА «Новости»
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Запрет на вещание ряда российских СМИ в Черногории стал враждебным актом неприкрытой цензуры, и он не останется без ответа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Речь идет о рестрикциях в отношении 20 отечественных медиаоператоров, в том числе Первом канале, «России 1», RT, «Спутнике», НТВ, РЕН ТВ и других.

«Расцениваем очередной выпад черногорского правительства как враждебный акт неприкрытой цензуры», - подчеркнула дипломат.

По ее словам, цель это решения - придать видимость законности грубейшим нарушениям свободы средств массовой информации. Кроме того, «выслуживаясь перед Брюсселем» и лишая собственных граждан права на доступ к информации, власти Черногории таким образом попытались сделать еще один шаг, чтобы добиться прогресса на пути вступления в Евросоюз. При этом их не волнует, что они следуют русофобской трансатлантической повестке и подрывают демократические основы страны.

«Эти недружественные действия не останутся без асимметричного ответа», - предупредила Захарова.

Ранее она сравнила блокировку в Черногории российских СМИ с демонстрацией национализма.

Мария Захарова Санкции Россия МИД РФ Черногория
09 июля 2024, 20:34
Четыре метра в длину. В Австралии мужчина серьезно пострадал после нападения акулы
Unsplash
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На австралийском побережье крупная акула напала на купающегося мужчину. Об инциденте сообщила газета The Sun.

За несколько часов до трагедии, случившейся в поселке Корал-Бэй в штате Западная Австралия, береговая охрана обнаружила тушу китa. Власти выпустили предупреждение об акулах в этом районе, но пляжи так и не закрыли.

Несмотря на опасность, утром мужчина отправился купаться. Ему чудом удалось спастись, так как длина нападавшей хищной рыбы достигала порядка четырех метров. Состояние пострадавшего мужчины оценивается как стабильное.

В июне прошлого года в Хургаде жертвой нападения акулы стал россиянин. Вместе с ним в воде была девушка, которой удалось доплыть до берега.

Австралия Акулы
09 июля 2024, 19:03
«Намасте». Моди попрощался с Россией традиционным индийским жестом
РИА «Новости»
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди покинул Москву, завершив двухдневный официальный визит в Россию. Об этом сообщило РИА «Новости».

Самолет главы индийского правительства вылетел из аэропорта Внуково-2. Во время торжественной церемонии проводов высокого гостя прозвучали гимны двух стран. На взлетно-посадочной полосе выстроился почетный караул.

Главу индийского кабинета министров провожал заместитель главы МИД России Андрей Руденко. Моди перед входом в самолет поприветствовал провожавших традиционным индийским жестом «намасте», который представляет собой соединение двух ладоней перед собой.

Ранее в ходе встречи с индийской диаспорой в Москве Моди назвал Россию «партнером в горе и в радости».

Индия Россия Нарендра Моди
09 июля 2024, 18:47
Путин и Моди осудили теракты в «Крокусе», Дагестане и Джамму-и-Кашмире
РИА «Новости»
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Террористические атаки в «Крокус Сити Холле», Дагестане и в районе Катхуа в Джамму-и-Кашмире стали напоминанием о необходимости дальнейшего укрепления контртеррористического сотрудничества. Об этом указали в совместном заявлении по итогам переговоров в Москве президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Стороны отметили важность наращивания работы в этой сфере без двойных стандартов. Они призвали к бескомпромиссной борьбе против международного терроризма и экстремизма во всех их формах и проявлениях.

Ранее Путин вручил Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного - высшую государственную награду России. Индийский премьер получил ее за развитие партнерских отношений с Россией.

Индия Терроризм Россия Владимир Путин Нарендра Моди
09 июля 2024, 17:19
Болгария подала иск к «Газпрому» на миллионы евро
РИА «Новости»
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Болгарская государственная газовая компания «Булгаргаз» подала в суд при Международной торговой палате в Париже иск против российского «Газпрома». Она требует возместить ей ущерб из-за остановки поставок голубого топлива в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба болгарского холдинга.

«Булгаргаз» потребовал компенсировать убытки в размере 400 миллионов евро. Компания направила иск против «Газпрома» 8 июля, указали в пресс-службе.

О намерении обратиться в суд предупреждал в мае министр энергетики в техническом правительстве страны Владимир Малинов. Он заявлял, что «Булгаргаз» требует возместить ему ущерб в соответствии с заключенным с «Газпромом» договором.

Евро Суд Болгария Газпром

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