«На враждебные действия прибалтов будем реагировать также асимметричными мерами, прежде всего - в экономической и транзитной сферах», - подчеркнула она.

По словам дипломата, уже принятые Россией ответные шаги, в том числе переориентация грузопотоков на северо-западные порты РФ, негативно повлияли на экономику Прибалтики.

Страна продолжит применять «дипломатические меры воздействия», при этом полный разрыв дипотношений Захарова считает крайне нежелательным. Причина в том, что в Прибалтике живут сотни тысяч соотечественников, которые в таком случае останутся «один на один с полицейским произволом», пояснила представитель МИД.

Ранее СМИ писали, что в прибалтийских странах появляется все больше могил наемников , сражавшихся в зоне СВО на стороне ВСУ, однако это предпочитают замалчивать.