России предрекли раздор с Саудовской Аравией из-за атак хуситов в Красном море

«Сейчас ситуация меняется, и это может посеять раздор в одном из наиболее прочных альянсов мирового нефтяного рынка: России и Саудовской Аравии», - отметили авторы публикации.

Поставки нефти из России составляли около 75% трафика нефти по Суэцкому каналу в южном направлении в первой половине 2023 года. Как сообщала « Газета.ru », за последние два месяца доля России в поставках в Китай и Индию снизилась с 20% до 18%. В целом за последнюю неделю число танкеров в канале сократилось более чем на 50%.

Конфликт Запада с хуситами в Красном море привел к тому, что объем грузопотока через Суэцкий канал упал на 40%. Продолжающиеся нападения на американские корабли показали, что быстро ликвидировать угрозы со стороны хуситов не получится. Армия Йемена намерена продолжить отвечать на любую агрессию США и Великобритании.

Ранее британские королевские ВВС нанесли несколько воздушных ударов по двум объектам хуситов вблизи аэродрома Саны, писал RT. Затем США и Британия обстреляли позиции «Ансар Алла» в Йемене.

Регулярные атаки хуситов на суда, проходящие через Суэцкий канал и Красное море, могут обострить отношения между Россией и Саудовской Аравией. Как написало агентство Reuters , нападения сказываются на транспортировке нефти.