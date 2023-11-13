России предрекли победу в свете обстановки на Западе и Ближнем Востоке

Провал контрнаступления ВСУ и эскалация палестино-израильского конфликта способствуют достижению Россией ее целей. Об этом французскому изданию La Dépêche заявила специалист по геополитике и России Кароль Гримо-Потте.

По ее словам, благоприятному для РФ развитию событий благоприятствуют и внутриполитические проблемы США.

«В нынешнем общем контексте мы, похоже, находимся в самом разгаре смены парадигмы. Некоторые факторы говорят, что все идет к благоприятному для России исходу», - констатировала собеседница издания.

Она пояснила, что обострение конфликта на Ближнем Востоке отвлекло внимание СМИ от Украины, а Соединенным Штатам становится все сложнее выделять ей большие суммы из-за противостояния республиканцев в Конгрессе. Недовольство американцев растет и ставит под вопрос переизбрание Джо Байдена лидером США в следующем году. Если новым президентом станет экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп, это тоже сыграет на руку России, заметила Гриммо-Потте. Время играло на пользу России с самого начала, констатировала она.