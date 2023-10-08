России посоветовали повременить со строительством газовой инфраструктуры в Турции

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«Создается некая виртуальная площадка, <…> точка ценообразования на границе Турции и Болгарии. Турция выбрасывает туда какие-то объемы спотового газа, который поставляется не в рамках долгосрочных контрактов», - рассказал Капитонов, как представляет себе газовый хаб.

Пока российский газопровод в Турцию работает не на 100%, Россия может поставить больше газа по уже существующей инфраструктуре, например через Азербайджан и Иран, продолжил аналитик. По его словам, российская сторона может добавить 10–15 миллиардов кубометров спотового газа, а Европа - приобрести его «на каких-то рыночных условиях». Газовый хаб в этом случае будет выступать «как посредник».

Идею создать такой хаб в Турции в прошлом году озвучил президент России Владимир Путин. Предполагается, что туда можно будет направить утраченный объем транзита через газопровод «Северный поток». Сейчас Россия и Турция ведут переговоры и прорабатывают детали проекта.