России и Финляндии не удастся восстановить сотрудничество в ближайшем будущем

Дипломат предположил, что отношения двух стран будут зависеть не столько от финской стороны, сколько от мнения Белого дома и руководства стран Европы.

«Но в любом случае возврата к прежнему формату сотрудничества уже не будет с учетом того, что теперь Финляндия - член агрессивного военного блока [НАТО]», - подчеркнул Кузнецов.

Он добавил, что финские власти почти полностью разрушили отношения с Россией. Посол напомнил, что Финляндия даже выходила за рамки «санкционных установок Брюсселя».

«Сохраняются лишь рабочие контакты по линии МИД и посольств наших стран, а также между отдельными ведомствами», - указал он.

Ранее Финляндия закрыла сухопутную границу с Россией на неопределенный срок. Работу пограничных пунктов остановили еще в ноябре 2023 года, а затем эти ограничения неоднократно продлевали.