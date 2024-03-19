19 марта 2024, 10:22

Росрыболовство пересмотрит международные соглашения и найдет невыгодные

Unsplash
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Росрыболовство проанализирует соглашения о рыболовстве между Россией и другими странами, чтобы определить среди них невыгодные. Об этом РБК рассказал руководитель ведомства Илья Шестаков.

«Ревизию необходимо проводить», - подчеркнул он.

Глава Росрыболовства отметил, что вопросы выгоды или невыгоды таких соглашений - сложные, поэтому и их нужно рассматривать в комплексе. Например, существуют обменные договоренности со странами, позволяющие добывать рыбу в экономзонах.

«Есть соглашения, в рамках которых мы предоставляем право промысла в обмен на денежную компенсацию», - добавил Шестаков.

Все соглашения рассмотрят и проанализируют в комплексе вместе с Госдумой и Совфедом.

Российский рынок сейчас по большей части наполнен отечественными морепродуктами, рассказывал Шестаков. Доля гребешков, устриц, морских ежей и других моллюсков выросла до 60-70%. Морепродукты в основном поступают из Азово-Черноморского бассейна и с Дальнего Востока.

Россия Рыбалка Дальний Восток
19 марта 2024, 09:12
«Немного сварливый» крокодил на глазах посетителей укусил смотрителя зоопарка в Африке
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В тематическом парке Crocodile Creek недалеко от города Баллито в Южной Африке нильский крокодил напал на смотрителя. Животное покусало работника зверинца прямо на глазах у посетителей, сообщил The Sun.

Очередная группа туристов приехала в тематический парк посмотреть на рептилий. Смотритель вошел в вольер с нильским крокодилом длиной почти 4,6 метра и попытался расшевелить его, тыкая палкой. В какой-то момент животное набросилось на человека - стиснуло челюсти вокруг талии и паха.

Животное повалило смотрителя на землю, и к атаке присоединился второй крокодил. Посетители закричали, и хищники выпустили мужчину. Его увезли в больницу Виктории с травмой ноги.

«Крокодил просто предупреждал его. Если бы он хотел его убить, то, поверьте мне, это легко могло бы произойти. <…> Похоже, это был удачный день для проводника, и этот крокодил был немного сварливым», - сказал специалист по крокодилам.

В Саратове на 14-летнюю девочку напал лев, которого содержали в вольере на территории предприятия. Она получила травмы рук.

Африка Животные
19 марта 2024, 07:20
«Один из самых успешных лидеров». Мощную поддержку Путина россиянами признали в США
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Американские эксперты в беседе с РИА «Новости» признали, что явка на выборы в России была выше ожидаемой, а действующий лидер Владимир Путин пользовался сильной поддержкой россиян. Главред журнала Covert Action и аналитик разведки Джереми Кузмаров в числе причин популярности Путина назвал то, что благодаря ему страна смогла эффективно адаптироваться к западным санкциям и укрепить торговые связи с государствами БРИКС. Кроме того, Владимир Путин обеспечивает защиту интересов безопасности РФ.

«В целом Путин является одним из самых успешных лидеров в новейшей истории России», - считает Кузмаров.

Профессор политической науки университета Род-Айленда Николай Петро констатировал, что Владимир Путин набрал на 6% больше голосов, «чем ему предсказывали по опросам, проведенным до голосования», и явка также оказалась на 6% выше ожидаемой. Петро указал на сильные позиции президента России, особенно в сравнении с руководством Украины.

По итогам выборов Путин набрал 87,28% голосов и стал безоговорочным победителем.

США Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
19 марта 2024, 06:18
Шольц подстегнул рейтинг своей партии отказом поставлять Украине ракеты Taurus
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Позиция канцлера Олафа Шольца по снабжению Украины дальнобойными ракетами позволила Социал-демократической партии Германии заручиться поддержкой большего количества избирателей и занять третье место в федеральном рейтинге. Об этом сообщила газета Bild.

Институт Insa по заказу журналистов провел соцопрос среди двух тысяч человек в период с 15 по 18 марта. Он показал, что рейтинг партии канцлера ФРГ возрос на 1,5%. СДПГ набрала 16% голосов и заняла третье место. На втором месте - «Альтернатива для Германии», которая заполучила 19% с ростом на один процентный пункт.

На первом месте остался блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза», однако его рейтинг впервые за несколько месяцев опустился ниже 30% - на 1,5% до 29,5%. Специалисты связали перемены с отношением к поставкам Taurus на Украину - Олаф Шольц выступил против, а блок настоял на отправке.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер поддержал позицию нынешнего главы правительства. По его мнению, уместней сосредоточиться на поиске мирного решения конфликта.

Германия Опросы Рейтинги Олаф Шольц
19 марта 2024, 04:09
ЦЕРН прекратит сотрудничество с 500 специалистами, связанными с Россией
РИА «Новости»
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Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) осенью 2024 года прекратит сотрудничество с 500 специалистами, связанными с Россией. Об этом РИА «Новости» рассказал официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье.

«На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе», - отметил Марсолье.

Он уточнил, что действие соглашения будет приостановлено 30 ноября 2024 года. В ЦЕРН готовятся передать задачи на Большом адронном коллайдере другим специалистам.

Ранее группа ученых обнаружила первое свидетельство процесса распада бозона Хиггса на фотоны и Z-бозоны. Для этого пришлось объединиться физикам CMS и ATLAS.

Исследования Ученые Россия Наука

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