Финляндия всегда считалась особой страной для России, несмотря на присутствие там русофобии. Но после вступления в НАТО здравый смысл покинул финнов. На смену ему пришли дорогие продукты, закрывающиеся предприятия, общая депрессия и милитаристский угар. Что потеряла Финляндия, отказавшись от «русского соседа», рассказал в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее - его прямая речь.

Извлекали пользу от отношений с Россией Сейчас много говорится о плачевной ситуации в Германии, но есть еще одна страна, которая пострадает от недальновидности и русофобии властей, возможно, даже больше, чем Германия. Это Финляндия. Страна, которая десятками лет считалась чуть ли не идеалом пресловутого европейского благополучия.

Все дело в том, что это благополучие, как и в случае с Германией, было обусловлено сотрудничеством с Россией.

В случае с Финляндией - даже в большей степени, так как у страны были очень хорошие отношения даже с СССР. И финны умело извлекали экономическую пользу из этих отношений.

Сотрудничество касалось не только энергетики, но и многих сфер экономики вплоть до того, что даже в советские времена финны открывали совместные предприятия. А собственная индустрия по большей части была завязана на бесперебойных поставках недорогого сырья из СССР, а затем и России, которые, в свою очередь, покупали много финской продукции.

Привилегии закончились Теперь все это осталось в прошлом, а страна ввергнута в самый настоящий милитаристский угар. Финны вступили в НАТО, им активно промывают мозги, многие на полном серьезе учатся стрелять, готовясь к «будущей войне» с Россией.

А экономика тем временем переживает очень плохие времена. Страна находится на пороге рецессии. И эта проблема не временная, она системная. Финские экономисты предупреждают о том, что дела в экономике страны будут идти все хуже и через какое-то не такое уж и отдаленное время о финском процветании придется забыть.

Для СССР и России Финляндия всегда была привилегированной страной. Даже несмотря на то, что финны были тихими русофобами, но тем не менее здравый смысл брал верх. Теперь же он остался в прошлом. Не хочется верить в возможность войны России с Финляндией, но и без этого финны потеряли очень многое - доверие и хорошее отношение своего огромного соседа, который ничего от Финляндии не требовал. Хватало нейтрального статуса и того самого здравого смысла.

Так что финнам скоро придется мазать на хлеб масло не сливочное, а ружейное, и вернуть все в то состояние, которое было раньше, точно не получится. По крайней мере в обозримом будущем.