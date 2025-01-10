10 января 2025, 12:07

Роскосмос опубликовал спутниковые снимки лесных пожаров в США

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В сети появились спутниковые снимки лесных пожаров в Калифорнии. Фотографии опубликовала пресс-служба Роскосмоса.

По данным метеорологов, огонь так быстро распространяется из-за сухой погоды и сильного ветра. Региональные власти объявили режим масштабного стихийного бедствия.

По меньшей мере 10 человек погибли из-за пожаров в Лос-Анджелесе. Власти приказали провести эвакуацию жителей регионов, до которых добрался огонь. Многие дома американских знаменитостей сгорели в результате ЧП, ведь пламя дошло до районов вблизи Голливуда.

При этом президент США Джо Байден позволил себе жуткий каламбур на брифинге о пожарах в Калифорнии. Когда политик передавал речь вице-президенту Камале Харрис, то призвал ее «жечь».

«Александр Горбунов сделал серию снимков пожаров, которые охватили Южную Калифорнию в начале недели. Площадь возгораний - более 1300 гектаров», - заявили в госкорпорации.

США Пожары Лесные пожары Голливуд Роскосмос Калифорния Эвакуации Джо Байден
10 января 2025, 11:48
Рыбак полтора часа сражался с гигантским сомом в Великобритании
Global Look Press
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Супружеская пара из Великобритании поймала на рыбалке огромного сома весом 68 килограммов. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Шон и Хлое Инг смогли поймать рыбу, длина которой составила около 2,5 метра, в графстве Эссекс.

«Мы поймали рыбу около восьми часов вечера, как раз когда курьер привез нам китайскую еду. Катушка на удилище чуть не вспыхнула, так быстро она вращалась. Мы были просто в панике», - рассказал Шон.

Рыбак описал полуторачасовую борьбу с гигантским сомом как «кромешный ад». Он рассказал, что зажал спиннинг между ног, чтобы было легче его удерживать. Когда сом наконец показался на поверхности, ноги мужчины были «черными от синяков». Когда он дал удилище жене, она чуть не упала - так сильно рыба дернула леску.

В итоге им удалось вытащить улов из воды с помощью еще двух рыбаков. Вес пойманного сома составил 68 килограммов. Это на три килограмма больше, чем предыдущий рекорд, установленный в Эссексе в 2024 году.

Сейчас Инги с нетерпением ожидают решения Британского комитета по рыболовным рекордам. Они надеются, что их улов признают самым крупным в Великобритании.

Ранее в Волгоградской области рыбак в одиночку вытащил гигантского сома , который до этого 15 минут катал его лодку по реке. Мужчина рассказал, что ловил рыбу с помощью квока, это был его первый «трофейный сом» за сезон. Сом весил более 30 килограммов. Рыбак решил приготовить из него котлеты, шашлык, уху и балык.

Великобритания Рыбалка
10 января 2025, 10:48
Зурабишвили потребовала не называть ее бывшим президентом Грузии
Global Look Press
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Саломе Зурабишвили в рамках открытия форума Института Хадсона о Грузии попросила не называть ее бывшим президентом страны. Об этом сообщил телеканал 1TV.GE.

«Единственная маленькая, но большая поправка, которую я должна внести в ваше выступление, это то, что я не бывший президент», - подчеркнула Зурабишвили после выступления главы института.

По словам политика, она является единственным легитимным лидером Грузии. Зурабишвили добавила, что ни она, ни оппозиция не признают результаты состоявшихся 26 октября выборов и избрание главой страны экс-футболиста Михаила Кавелашвили.

Саломе Зурабишвили накануне заявила, что продолжит выполнять «функции президента» из своего нового офиса. Официально срок ее полномочий закончился 29 декабря после церемонии инаугурации нового грузинского лидера.

Грузия Протесты Парламентские выборы в Грузии Михаил Кавелашвили
10 января 2025, 10:18
Фон дер Ляйен захотела встретиться с Трампом до инаугурации
Global Look Press
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на болезнь, хочет встретиться с избранным американским лидером Дональдом Трампом до его инаугурации. Об этом сообщили источники агентства Bloomberg.

Председатель ЕК хотела бы встретиться с республиканцем в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

«Представители ЕС и Трампа провели переговоры», - сообщил собеседник агентства.

При этом пока неясно, удастся ли организовать визит. Эти попытки осложняются тем, что фон дер Ляйен до сих пор не вернулась в Брюссель, так как сейчас она оправляется от тяжелой пневмонии в Германии.

О болезни главы ЕК стало известно 3 января. Из-за состояния здоровья фон дер Ляйен перенесли заседание Европейской комиссии в Гданьске. Также политик не посетила посвященную началу польского председательства в ЕС церемонию в Варшаве.

Еврокомиссия Дональд Трамп Урсула фон дер Ляйен
10 января 2025, 07:45
Жену Асада заподозрили в работе на британскую разведку
Global Look Press
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Бывшую первую леди Сирии Асму Асад заподозрили в том, что она еще до замужества сотрудничала с британскими спецслужбами. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его информации, мать жены Асмы якобы организовывала для Асада встречи с иностранными шпионами во время его учебы в Великобритании. Также Sky News Arabia отметил, что жена экс-лидера Сирии до заключения брака работала в JPMorgan Bank по протекции офицера британской разведки Элизы Боулер. Она занималась мониторингом азиатских инвестиций в химическую и фармацевтическую промышленность. Подтверждений этой информации телеканал привести не смог.

Ранее британская газета The Sun сообщила о попытке отравить Башара Асада в Москве. Покушение на бывшего сирийского президента было в конце декабря. Он пожаловался на свое здоровье и «сильно кашлял и задыхался». По данным газеты, позже в организме Асада выявили следы яда. На следующий день его состояние улучшилось, и он пошел на поправку.

Разведка Сирия Захват власти в Сирии Башар Асад

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