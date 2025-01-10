Роскосмос опубликовал спутниковые снимки лесных пожаров в США

Супружеская пара из Великобритании поймала на рыбалке огромного сома весом 68 килограммов. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Шон и Хлое Инг смогли поймать рыбу, длина которой составила около 2,5 метра, в графстве Эссекс.

«Мы поймали рыбу около восьми часов вечера, как раз когда курьер привез нам китайскую еду. Катушка на удилище чуть не вспыхнула, так быстро она вращалась. Мы были просто в панике», - рассказал Шон.

Рыбак описал полуторачасовую борьбу с гигантским сомом как «кромешный ад». Он рассказал, что зажал спиннинг между ног, чтобы было легче его удерживать. Когда сом наконец показался на поверхности, ноги мужчины были «черными от синяков». Когда он дал удилище жене, она чуть не упала - так сильно рыба дернула леску.

В итоге им удалось вытащить улов из воды с помощью еще двух рыбаков. Вес пойманного сома составил 68 килограммов. Это на три килограмма больше, чем предыдущий рекорд, установленный в Эссексе в 2024 году.

Сейчас Инги с нетерпением ожидают решения Британского комитета по рыболовным рекордам. Они надеются, что их улов признают самым крупным в Великобритании.

Ранее в Волгоградской области рыбак в одиночку вытащил гигантского сома , который до этого 15 минут катал его лодку по реке. Мужчина рассказал, что ловил рыбу с помощью квока, это был его первый «трофейный сом» за сезон. Сом весил более 30 килограммов. Рыбак решил приготовить из него котлеты, шашлык, уху и балык.