16 января 2025, 11:40

Роскосмос опубликовал спутниковое фото теплой зимы на Байкале

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Роскосмос показал, как выглядит озеро Байкал из космоса зимой 2025 года. Фотографию опубликовали в Telegram-канале госкорпорации.

Ранее госкорпорация опубликовала снимки с лесными пожарами в округе Лос-Анджелес. Съемка велась устройствами спутника «Ресурс-П». На фото видно задымление, охватившее километры территории Калифорнии.

Также Роскосмос показал, как выглядел со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М» снежный циклон, накрывший Москву в канун Нового года. Камеры запечатлели густую белую пелену, растянувшуюся над российской столицей и областью.

«Теплая зима на Байкале: наблюдаем из космоса. Озеро остается без прочного покрова», - сообщили в Роскосмосе.

За ледовой обстановкой на Байкале продолжит следить спутник «Метеор-М», разработанный для метеорологического наблюдения Земли.

Фото Роскосмос Космос
16 января 2025, 12:43
Считавшийся умершим пожилой индус ожил и сорвал свои похороны
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Индийский пенсионер вернулся к жизни после остановки дыхания в больнице города Мангалур за несколько минут до начала собственных похорон. О необычном воскрешении сообщил сайт News9Live.

В больницу 67-летний уроженец Каннура по имени Павитран попал после инсульта. Врачи подключили пациента к аппарату искусственной вентиляции легких и посоветовали семье готовиться к похоронам.

В ночь на понедельник, 13 января, медики констатировали, что дыхание пожилого мужчины остановилось и помочь ему уже ничем нельзя. Родственники начали готовить церемонию похорон и даже дали объявление в газету, что Павитран ушел из жизни.

Признаки воскрешения заметил ночной дежурный, который перевозил тело пациента в морг. В момент транспортировки Павитран дернул рукой. Медик нащупал у пациента пульс и отправил его в отделение реанимации. К утру состояние пожилого мужчину стабилизировалось. К вечеру в палату к пациенту пустили его родных. В этот момент Павитран окончательно пришел в себя и открыл глаза.

В феврале прошлого года считавшаяся умершей 52-летняя жительниц Индии ожила за несколько минут до кремации. Она попала в больницу с сильными ожогами, но после получения первой помощи семья забрала ее домой, так как не могла оплачивать лечение. Спустя несколько дней родные нашли женщину без признаков жизни и решили ее кремировать. Перед началом процедуры она ожила.

Индия Больницы Пенсионеры Врачи
16 января 2025, 11:38
Генеральный директор TikTok посетит инаугурацию Трампа
Global Look Press
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Генеральный директор популярного сервиса коротких видео TikTok Шоу Цзы Чу намерен посетить инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Генеральный директор компнии TikTok планирует посетить инаугурацию президента США Дональда Трампа 20 января», - отметили журналисты.

По информации источника, Шоу Цзы Чу получил приглашение занять место на платформе, на которой традиционно находятся бывшие президенты США, члены их семей и остальные важные гости.

Инаугурация Трампа пройдет 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вновь вернется в Белый дом спустя четыре года после правления представителя Демократической партии Джо Байдена.

Ранее стало известно, что Трамп изучает возможность подписания указа, способного предотвратить возможный запрет TikTok на территории США.

США Дональд Трамп TikTok
16 января 2025, 08:57
Трамп захотел спасти TikTok. Что он собирается сделать
РИА «Новости»
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Избранный президент США Дональд Трамп изучает возможность подписания указа, способного предотвратить возможный запрет соцсети TikTok в стране. Об этом сообщила The Washington Post (WP).

Источники сообщили журналистам, что политик после вступления в должность 20 января хочет подписать указ, который на 60-90 дней приостановил бы действие закона, по которому ByteDance должна либо продать платформу, либо прекратить ее деятельность в США.

Трамп надеется выиграть время для согласования сделки по продаже или для поиска другого варианта.

В публикации планы Трампа назвали сомнительными, так как действующий закон предписывает прекратить работу TikTok на американской территории или совершить сделку по продаже до 19 января.

Ранее представитель соцсети назвал выдумкой появившиеся в СМИ слухи о якобы планах сервиса продать американский сегмент компании бизнесмену Илону Маску.

США Соцсети Дональд Трамп TikTok
16 января 2025, 08:31
Рубио допустил отмену антироссийских санкций
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Влияние санкций против России, как и их потенциальная отмена, могут сыграть важную роль в переговорах по ситуации на Украине. Заявление об этом сенатора Марко Рубио, выдвинутого Дональдом Трампом на пост госсекретаря, вышло в эфире телеканала CNN.

Часть выступления на заседании комитета Сената США по международным отношениям Рубио посвятил вопросу урегулирования ситуации на Украине. По его мнению, отмена антироссийских санкций может помочь в проведении переговоров.

«В любом подобном соглашении обеим сторонам придется пойти на уступки. <…> Довольно сложно прийти к договоренности, <…> если только у обеих сторон нет рычагов. Сегодня существуют рычаги, которые есть и за пределами военных возможностей. У нас множество санкций против России, их количество продолжает расширяться», - сказал Рубио.

При этом представители действующей администрации США заявили, что после вступления в должность Дональд Трамп не сможет самостоятельно отменить санкции , которые ввели при президенте США Джо Байдене. Такое решение ему придется согласовать с конгрессом.

Чиновники Евросоюза обеспокоились тем, что Трамп может заняться вопросом отмены антироссийских указов , изданных Джо Байденом.

США Санкции Дональд Трамп Россия

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