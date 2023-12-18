18 декабря 2023, 20:55

Росфинмониторинг, члены ЦИК и ПАО «Туполев» подпали под санкции ЕС

РИА «Новости»
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В новый санкционный список Евросоюза включили Росфинмониторинг, 14 членов Центризбирокома и ПАО «Туполев». Всего в нем указали 147 позиций — 61 физлицо и 86 организацию.

В 12-м пакете антироссийских санкций также оказались ПАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина», Казанский вертолетный завод и ряд других авиапредприятий, Тульский оружейный завод, телеканалы «Спас» И «Царьград».

Ограничения коснулись особой экономической зону «Алабуга», председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова и главы ОАО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“» Александра Потапова.

Евросоюз также ввел санкции против фонда «Защитники Отечества» и его председателя Анны Цивилевой, глав Республики Алтай и Башкирии Олега Хорохордина и Радия Хабирова.

В силу принятые ограничения вступят с 18 декабря.

Санкции Евросоюз
18 декабря 2023, 20:27
Евросоюз сможет конфисковать активы российских юридических и физических лиц
РИА «Новости»
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Евросоюз впервые включил в санкционный режим против России возможность конфисковать финансовые активы юридических или физических лиц. Об этом сообщил ТАСС.

В понедельник, 18 декабря, Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Новые ограничения вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

В их числе запрет на экспорт алмазов из России и реэкспорт алмазов российского происхождения, обработанных в третьих странах. Вводить эти ограничения планируют постепенно. С 1 января 2024 года запретят экспорт бриллиантов, а в период с 1 марта по 1 сентября ЕС введет запрет и на реэкспорт алмазов через третьи страны.

Кроме того, новый пакет санкций запрещает поставки в Россию деталей и товаров двойного назначения: станков, сервомоторов, электродвигателей, термостатов, литиевых батарей и других. В течение года Евросоюз планирует также отказаться от российского сжиженного природного газа.

Санкции Евросоюз
18 декабря 2023, 18:29
НАТО предупредили о последствиях за размещение F-16 для Украины, а авиабазах
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Идея разместить предназначенные для украинских военных истребители F-16 на авиабазах в соседних странах НАТО чрезвычайно опасна. Об этом в интервью программе «Большая игра» на Первом канале заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, что в последнее время разговоры о скорой передаче украинским военным западных истребителей усилились. Но в ходе заявлений некоторые официальные лица признали, что у получателя нет аэродромов для приема и отправки этого вида истребителей. Кроме того, Украина не располагает достаточным количеством специалистов, которые могут обслуживать эти боевые машины.

«Поговаривают о том, что, наверное, это можно делать на территории соседних с Украиной стран НАТО. Это опасное размышление. Я могу вам сказать со всей ответственностью», - заявил Лавров.

На минувшей неделе заместитель председателя комитета Совета Федерации Андрей Климов заявил, что подключение авиабаз НАТО для использования украинскими войсками истребителей F-16 сделают Североатлантический альянс непосредственным участником конфликта. Он подчеркнул, что Россия вынужденно пойдет на ответные меры.

Сергей Лавров Самолеты НАТО МИД РФ Украина
18 декабря 2023, 18:22
Евросоюз принял новый пакет антироссийских санкций
РИА «Новости»
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Европейский союз утвердил очередной, 12-й пакет санкций против России. Об этом сообщила пресс-служба сообщества.

Новые антироссийские ограничения вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

Санкции Россия Евросоюз
18 декабря 2023, 17:57
Лавров раскрыл планы Запада по Украине
РИА «Новости»
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Настаивающие на проведении мирных переговоров между Россией и Украины западные страны намерены таким образом дать киевскому режиму время на передышку. Об этом в эфире Первого канала сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, на Западе без стеснения говорят о необходимости дать Украине время, чтобы поправить положение с военной техникой.

«Еще в апреле они говорили, что Украина нуждается в пополнении запасов ракет и прочих атрибутов ведения боевых действий. А сейчас западные лидеры начали говорить про это открыто», - отметил Лавров.

Ранее глава ведомства отмечал, что представители пытались связаться с Россией для тайных переговоров по теме Украины, писал RT. Лавров предупреждал, что затягивание открытого конфликта лишь усложнит дипломатический процесс.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что России приоритетом является достижение целей СВО.

Сергей Лавров Россия Запад Украина

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