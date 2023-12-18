Росфинмониторинг, члены ЦИК и ПАО «Туполев» подпали под санкции ЕС

Евросоюз впервые включил в санкционный режим против России возможность конфисковать финансовые активы юридических или физических лиц. Об этом сообщил ТАСС.

В понедельник, 18 декабря, Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Новые ограничения вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

В их числе запрет на экспорт алмазов из России и реэкспорт алмазов российского происхождения, обработанных в третьих странах. Вводить эти ограничения планируют постепенно. С 1 января 2024 года запретят экспорт бриллиантов, а в период с 1 марта по 1 сентября ЕС введет запрет и на реэкспорт алмазов через третьи страны.

Кроме того, новый пакет санкций запрещает поставки в Россию деталей и товаров двойного назначения: станков, сервомоторов, электродвигателей, термостатов, литиевых батарей и других. В течение года Евросоюз планирует также отказаться от российского сжиженного природного газа.