Росавиация ограничила вылеты из России в Израиль
Росавиация ввела ограничения с 03:00 по московскому времени на ночные рейсы из России в Израиль в связи с нестабильной военно-политической обстановкой в этом государстве. Заявление ведомства процитировал ТАСС.
«Росавиация вводит ограничения на ночные вылеты из аэропортов Российской Федерации в аэропорты Государства Израиль до особых распоряжений», - сообщили в Росавиации.
Авиакомпаниям поручили предоставить пассажирам задержанных самолетов все необходимые услуги, вернуть или обменять билеты без штрафных ограничений.
Палестинское движение ХАМАС начало военную операцию против Израиля утром 7 октября. Палестинская организация выпустила более двух тысяч ракет. После этого израильская армия ответила атаками по сектору Газа.
Как сообщила газета Haaretz, до 300 боевиков ХАМАС пробрались в приграничные районы государства с начала обострения конфликта. Число пострадавших жителей в Израиле выросло до 1452 , еще 250 человек погибли.