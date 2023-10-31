Росатом заявил, что нерешенных вопросов между Москвой и Минском нет

«Мы плотно взаимодействуем с белорусскими партнерами и совместно решаем вопросы, возникающие в ходе реализации проекта», - уточнили в компании.

Госкорпорация отметила, говоря о сроках проекта, что важно учитывать ряд факторов. Основные этапы сооружения пришлись на время пандемии, когда обстановка была непростой. Ужесточилась и внешнеполитическая обстановка, выросли санкционные риски.

БелАЭС - первая атомная электростанция, типа АЭС-2006, в Белоруссии. Она находится у северо-западной границы страны. Первый блок станции работает на номинальной мощности, сообщали в Минэнерго Белоруссии в мае.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не исключает возможности строительства второй АЭС на территории государства в будущем. Он выразил желание разместить электростанцию на востоке страны.

Ранее Белоруссия обратилась к России с требованием выплатить стране компенсацию за задержку ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС. При этом в обращении республики не было никакой политической подоплеки.