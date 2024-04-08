Росатом потребовал от Финляндии около 3 млрд евро

«Требования организаций группы на общую сумму около трех миллиардов евро находятся на рассмотрении международных арбитражей», - указали в документе.

Два года назад проектная компания Fennovoima Oy, в которой 34% принадлежали «Росатому», информировала о расторжении контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии.

По данным «Атомэнергпрома», в июле 2022 года Fennovoima Oy обратилась к ним с требованием о взыскании по гарантиям возврата авансов по ЕРС-контракту на общую сумму 1,7 миллиарда евро. Организации группы не согласились с этим, поэтому спор рассматривают в международном арбитраже.

Ранее Росатом заключил соглашение о строительстве первой в мире АЭС мощностью до 10 мегаватт на Чукотке.