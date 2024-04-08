08 апреля 2024, 21:19

Росатом потребовал от Финляндии около 3 млрд евро

РИА «Новости»
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Госкорпорация «Росатом» обратилась в международный арбитраж с исками к Финляндии из-за отказа от строительства АЭС «Ханхикиви-1». Такие данные предоставила группа «Атомэнергопром» на своем сайте в финансовой отчетности за 2023 год.

«Требования организаций группы на общую сумму около трех миллиардов евро находятся на рассмотрении международных арбитражей», - указали в документе.

Два года назад проектная компания Fennovoima Oy, в которой 34% принадлежали «Росатому», информировала о расторжении контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии.

По данным «Атомэнергпрома», в июле 2022 года Fennovoima Oy обратилась к ним с требованием о взыскании по гарантиям возврата авансов по ЕРС-контракту на общую сумму 1,7 миллиарда евро. Организации группы не согласились с этим, поэтому спор рассматривают в международном арбитраже.

Ранее Росатом заключил соглашение о строительстве первой в мире АЭС мощностью до 10 мегаватт на Чукотке.

Евро Финляндия Строительство Росатом
08 апреля 2024, 20:43
Канада задумалась о вступлении в AUKUS для контроля Арктики
РИА «Новости»
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Военный альянс AUKUS (США, Великобритания и Австралия) пополнится новым членом, которым станет Канада. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Джастин Трюдо, комментируя публикацию нового обзора оборонной политики, подготовленного правительством. Об этом сообщила газета The Times Colonist.

Трюдо объявил, что Канада стремится присоединится к альянсу и рассматривает возможность создания атомных подводных лодок для обеспечения суверенитета страны в Арктике.

Альянс AUKUS появился в сентябре 2015 года. О его создании объявили президент США Джо Байден, занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Австралии Скотт Моррисон. В совместном заявлении говорилось, что главная цель новой организации - обеспечение обороны и безопасности трех стран.

Первой инициативой стало создание австралийского флота атомных подводных лодок. После одобрения этого решения власти страны расторгли контракт с французской оборонной компанией Naval Group по покупке современной субмарины.

По мнению Трюдо, Канада не должна оставаться в стороне и должна получить собственный атомный подводный флот для охраны арктической зоны.

Решение Австралии об участии в создании нового альянса осудили в Китае. Официальный представитель Министерства иностранных дел страны Чжао Лицзянь упрекнул Австралию в менталитете холодной войны и в попытке подрыва региональной стабильности, которая перерастет в новую гонку вооружений.

США Великобритания Австралия Канада Арктика
08 апреля 2024, 17:26
Первые военные из бригады бундесвера отправились в Литву
Global Look Press
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Первая группа военных бригады бундесвера прибывает к месту службы в Литве. Об этом заявил глава Минобороны прибалтийской страны Лауринас Касчюнас. Его слова передало радио LRT.

«Начинается практический этап переброски бригады союзников», - сказал министр.

По его словам, этот процесс уже не остановить. Первыми в Литву попадут военнослужащие из группы планирования, в ее составе почти 20 человек. Они будут работать над дальнейшей передислокацией военных бундесвера, добавил Касчюнас.

К концу 2024 года состав группы увеличат до 150 человек. С их помощью Литва сможет оценить варианты размещения немецких военнослужащих и подготовить инфраструктуру.

По данным оборонного ведомства, до 80% подразделения разместят в Шальчининкском районе, остальных - в Йонавском. Численность бригады бундесвера составит 4,8 тысячи военных и 200 сотрудников персонала. Их разместят к 2027 году.

В Кремле заявили, что создание немецкой военной базы на территории Литвы - это нагнетание напряженности у российских границ.

Германия Литва Военные
08 апреля 2024, 16:08
Риски нападения России в ближайшие годы оценили в Польше
РИА «Новости»
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Угроза реального нападения России на Польшу в ближайшие годы не имеет под собой никакого основания. Об этом в интервью газете Dziennik Gazety Prawnej заявил президент европейской страны Анджей Дуда.

Он подчеркнул, что сейчас цель российских властей - вернуть в орбиту своего влияния все государства Варшавского договора, включая территорию бывшей ГДР. Но говорить о переходе конфликта в горячую фазу невозможно.

«Нельзя сказать, что угрозы нет. Но является ли это реальным предзнаменованием? Тоже нет», - заявил Дуда.

Польский лидер подчеркнул, что реальным противостоянием возможной агрессии со стороны России станет военный потенциал Польши и европейских стран. Он сравнил эту ситуацию с периодом противостояния СССР и стран Запада во времена холодной войны, когда конфликт в горячую фазу так и не перешел.

В конце минувшей неделе оперативное командование Вооруженных сил Польши подняло в небо военную авиацию. Причиной в ведомстве обеспечение безопасности воздушного пространства страны на фоне интенсивных действий российской армии на территории Украины.

Военные Международные отношения Россия Польша
08 апреля 2024, 14:53
Армянская армия отказалась от восклицания «Ура!»
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В ВС Армении будет новый устав внутренней службы, законопроект пока находится в разработке, сообщили в Минобороны страны. Об этом сообщило издание «Sputnik Армения».

Новый устав является частью реформ в армии. Торжественное восклицание «Ура!», доставшееся от советской армии, заменят на «Кецце!». Оно применимо для ситуаций, когда командир поздравляет военнослужащих.

При этом фразы «Так точно» и «Никак нет» не получат «локализованной» версии. В оборонном ведомстве пояснили, что не пытаются адаптировать армянскую армию к модели армии другого государства.

Ранее оппозиционный армянский депутат Арегназ Манукян заявил, что стране грозят серьезные проблемы из-за ухудшения отношений с Россией. По его мнению, Армения, которая начала разворот на Запад, может стать разменной монетой в большой геополитической игре.

Армения Армия

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