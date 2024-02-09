Роналду вытер промежность шарфом с символикой выигравшего матч «Аль-Хиляля»

Матч за сезонный Кубок Эр-Рияда, состоявшийся 8 февраля, завершился со счетом 2:0 в пользу «Аль-Хиляля». После игры, направляясь в подтрибунное помещение, Роналду поднял брошенный ему шарф команды-соперника, засунул себе в шорты, вытерся и выбросил.

Это была первая для португальского футболиста игра после травмы. Он провел на поле весь матч и на 54-й минуте получил желтую карточку.

По итогам 2023 года Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром. Нападающий саудовского клуба и сборной Португалии забил 54 гола. В 2016 и 2017 годах он становился лучшим футболистом года по версии ФИФА. В 2023-м титул уже в третий раз достался нападающему «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелю Месси.