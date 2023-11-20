Рогов назвал «черной меткой» для Зеленского визит главы Пентагона в Киев

США захотели отобрать у России до 4% мирового рынка СПГ с помощью санкций

Американские санкции, введенные против «Арктик СПГ 2» в начале ноября, могут лишить Россию 3–4% рынка сниженного природного газа, на которые претендует «Новатэк». Об этом РИА «Новости» заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Американские санкции, введенные против «Арктик СПГ 2» в начале ноября, могут лишить Россию 3–4% рынка сниженного природного газа, на которые претендует «Новатэк». Об этом РИА «Новости» заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Он подчеркнул, что общий объем сжижения природного газа линиями «Новатэка» составил около 19,8 миллиона тонн в год. Таким образом, «Арктик СПГ 2» рассчитывал на 3–4% от объема мирового рынка СПГ.

«По сути, Штаты безнаказанно вытеснили российский трубопроводный газ с большей части европейского рынка откровенно преступными методами», - прокомментировал введенные санкции Гривач.

Он отметил, что, кроме «Арктик СПГ 2», под ограничениями оказались несколько десятков компаний и банков, а также порядка 40 физлиц. При этом стоимость проекта «Новатэка» на июнь 2023 года составляла 25 миллиардов долларов.

В начале ноября США ввели санкции против «Арктик СПГ 2». Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт указал, что целью такого шага является уничтожение российского проекта и уменьшение зависимости Европы от газа из России.