Родственники рассказали о шестидневных поисках пропавшей в Турции россиянки

Она купила девятидневную путевку и заехала в турецкий отель. Через какое-то время 48-летняя туристка перестала выходить на связь, и ее родственники обратились в российское Генконсульство. Спасатели продолжают поиски исчезнувшей путешественницы.

Родственники предполагают, что россиянка пропала после пешей прогулку по Карийской тропе в горах между поселками Ичмелер и Турунч.

«По больницам и моргам проверили - нет. Кажется, надо искать на тропе», - подчеркнули близкие туристки.

Для ее поиска полиция использует подготовленных собак и дроны, но никаких следов пропавшей пока не обнаружили.

«Приехали на место, тут действительно много служб, скорая. В горах видно свет от фонарей, ищут», - отметила туристка Анна.

Семья пропавшей путешественницы искала зацепки на ее странице в соцсетях, но обнаружила ничего, что бы помогло поискам.

Россиянка приехала в Мармарис 11 августа и уже 19 августа планировала вернуться в Москву. По данным Telegram-канала Shot , она работала заместителем директора школы для реабилитации детей с инвалидностью.