Родственники попавших в плен россиян попросили власти Израиля провести сделку с ХАМАС

ХАМАС удерживает пленных в палестинском анклаве уже более восьми месяцев. Семьи заложников призвали освободить похищенных в обмен на прекращение огня в секторе Газа.

Каждую субботу в Тель-Авиве проводят митинги на так называемой «Площади заложников». По информации издания, в акции собирают многотысячные толпы людей. Площадь стала символическим мемориалом, где каждую неделю выступают близкие заложников.

Ранее ЦАХАЛ освободил из плена палестинских боевиков четырех человек, в том числе одного россиянина. Пленники были участниками музыкального фестиваля «Нова», во время которого произошло нападение ХАМАС на мирных жителей и гостей страны. Израильские военные провели операцию по освобождению заложников в городе Нусейрат.