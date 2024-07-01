Россия с 1 июля месяц будет считаться председателем Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом сообщило РИА «Новости».

В беседе с агентством постпред при всемирной организации Василий Небензя заявил, что РФ подготовила три ключевых мероприятия на время председательства в Совбезе.

На заседаниях в этот период поднимут темы ближневосточного урегулирования, нового глобального «уравнения безопасности», а также сотрудничества ООН с региональными организациями - ШОС, ОДКБ и СНГ.

Совбез - это структура ООН, которая выполняет функции поддержания международного мира и безопасности. Каждый месяц председательство там занимает новая страна. Например, в июне председателем была Южная Корея.

Ранее Небензя заявил, что секретариат ООН нарушил принцип равноудаленности , когда поднял вопрос об украинском конфликте. По его словам, западные делегации игнорируют военные преступления киевского режима, прямыми соучастниками которых они являются.