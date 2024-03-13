Родовое проклятие? Британия простилась с очередным членом королевской семьи

В Британии умер очередной член королевской семьи. Не стало 45-летнего мужа леди Габриэллы - двоюродной сестры принца Уильяма, сообщил журнал People. По данным полиции, мужчина покончил с собой.

Авторы статьи отметили, что о смерти 45-летнего Томаса Кингстона стало известно еще в конце февраля. После семейного ужина мужчина отправился в гостевой домик, его тело обнаружил отец, после чего вызвал полицию. Правоохранители установили: Кингстон свел счеты с жизнью.

Церемония прощания состоялась в королевской часовне в Сент-Джеймсском дворце. Туда съехались около 140 человек, включая супругу Кингстона, герцога Кентского, принцессу Александру и принца Уильяма. Он был один, без жены, что спровоцировало очередную волну слухов об «исчезновении» Кейт Миддлтон.

Что стало причиной самоубийства - пока неизвестно, но в Британии уже говорят о родовом проклятии королевской семьи. Сначала умерла Елизавета II , затем рак обнаружили у ее сына, короля Карла III. В начале 2024-го на плановую операцию легла и Кейт Миддлтон.

Ранее стало известно, что принц Гарри захотел вернуть часть королевских обязанностей на время болезни отца, Карла III. Несмотря на это, ему отказали - в Букингемском дворце напомнили, что Гарри сам отказался от титула Его Королевского Высочества, поэтому теперь не может выступать от лица британской короны.