Родившегося в США 61-летнего мужчину лишили американского гражданства

Во время стандартной процедуры по замене паспорта в госдепартаменте заметили, что мужчина не имел права на получение американского гражданства, так как его отец был дипломатом из Ирана. Хотя сам Собхани родился в Вашингтоне и всю жизнь прожил в Соединенных Штатах.

Мужчина признался, что его шокировала подобная новость. Он работает в США врачом, проживая там всю жизнь и выплачивая налоги. А во времена пандемии Собхани был на работе, подвергая риску себя и свою семью.

«И по прошествии 61 года вам говорят: „О, произошла ошибка, вы больше не гражданин США“. Это по-настоящему шокирует», - подчеркнул мужчина.

В США гражданство автоматически получают те, кто родился на территории страны. Однако дети зарубежных дипломатов в эту категорию не входят.

Госдеп США предложил Собхани подать заявку на получение постоянного вида на жительство вместо гражданства.

Недавно легенда отечественного хоккея Павел Буре решил отказаться от американского гражданства. Он пояснил, что не хочет разрываться между двумя странами. Буре сдал американский паспорт и вернулся в Россию.