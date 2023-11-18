18 ноября 2023, 04:00

«Родители живут в РФ». Проживающие в Финляндии россияне высказались о закрытии КПП

РИА «Новости»
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Граждане России, проживающие в Финляндии, недовольны решением местного правительства закрыть четыре пограничных КПП с Россией. Об этом жители приграничных городов рассказали РИА «Новости».

«Ответственные политики приняли решение о закрытии границы слишком поспешно. Я бы хотел, чтобы было найдено другое решение. Я понимаю необходимость для Финляндии пресечь нелегальную миграцию, но без ограничений для проживающих», - поделился житель города Эспоо Алексей Зеленцов.

Мужчина с детства живет в Финляндии, но часто бывает в России, где у него есть родственники и друзья. Зеленцов отметил, что сейчас путешествовать станет сложнее, придется ездить в Россию через Эстонию. Россиянин отметил, что среди финно-русских воцарилась тяжелая атмосфера, многие лишены возможности видеть своих родственников в РФ.

Другой россиянин из приграничного города Вантаа Матвей Лехтинен коротко выразился по поводу закрытия КПП: «Ужасно». К нему на автобусе из Санкт-Петербурга приехала мама, и теперь нужно решать проблему, как она вернется домой.

«Голова идет кругом, пока не сориентировались. У многих людей, живущих в Финляндии, пожилые родители живут в России», - отметил мужчина.

Финляндия допустила большую ошибку , когда решила встать на путь конфронтации с Россией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Можно только выразить глубокое сожаление, что финские власти пошли по пути разрушения двусторонних отношений, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Финляндия Россия
18 ноября 2023, 03:22
Итоговую декларацию АТЭС приняли с полным учетом позиции России
Pixabay
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Участники АТЭС приняли итоговую декларацию по итогам саммита с полным учетом позиции России. Об этом сообщил глава российской делегации, вице-премьер Алексей Оверчук, его слова привело РИА «Новости».

«Декларация принята путем консенсуса», - сообщил премьер журналистам.

Оверчук подчеркнул, что в тексте декларации учтена позиция России. Итоговый документ не содержит никаких токсичных политических сюжетов, это рабочий документ по основным экономическим проблемам, пояснил глава делегации. В декларации отмечены проблемы климата и цифровой трансформации.

Оверчук добавил, что прошедший саммит АТЭС российская делегация считает успешным. Сторонам удалось добиться консенсуса, подытожил премьер.

Посол России рассказал, что американцы на полях АТЭС проявляли свое привычное, разнузданное поведение. Американская сторона не скрывает, что считает свои внутренние национальные установки важнее традиций гостеприимства и международных обязательств.

Саммиты Россия
18 ноября 2023, 02:14
Финские пограничники распылили газ в группу людей на границе с Россией
РИА «Новости»
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Финские пограничники применили газ против группы людей на границе с Россией. Эту информацию подтвердил заместитель главы пограничной службы Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен, его слова привел телерадиоканал Yle.

«Была группа, которая не подчинялась приказам и словам пограничника. <…> Чтобы взять ситуацию под контроль, пришлось применить максимально мягкое средство, которым стало распыление газа», - заявил Муртонен.

Группа из 30 человек прибыла к погранпереходу Ниирала пешком и на велосипедах. При попытке пересечь границу их остановили пограничники. Они применили газ, он попал в лицо одному из мужчин, когда тот пытался пробежать мимо пограничников.

Пострадавшего осмотрели и оказали первую медицинскую помощь, сообщил Муртонен. Вид газа финский чиновник не назвал, но сказал, что это газ, который обычно используют пограничники.

Финляндия планирует закрыть все пограничные посты с Россией. В Министерстве внутренних дел готовят законопроект о закрытии всей восточной границы.

Финляндия Россия
18 ноября 2023, 01:40
Взрывы прогремели в Киеве
Unsplash
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В Киеве прогремели взрывы, сообщили украинские мониторинговые Telegram-каналы и СМИ. Также появилась информация, что в сторону столицы Украины летят Shahed.

Киевская администрация сообщила о работе систем ПВО. В городе объявили воздушную тревогу. Жителям городов Староконстантинов и Чернигов посоветовали спрятаться в укрытии.

Также ночью раздавались взрывы в Хмельницкой области, работала система ПВО. Местные СМИ не сообщили подробности, официальной информации не поступало.

Киев Украина
18 ноября 2023, 00:49
Канцлера Германии Шольца позвали в бордель для решения проблем с проституцией
РИА «Новости»
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Германский союз работников секс-индустрии (BesD) пригласил немецкого канцлера Олафа Шольца в бордель, чтобы вместе решить проблемы в области проституции. Об этом сообщило РИА «Новости».

До этого Шольц призвал к сокращению этой сферы. По его словам, покупку интимной близости нельзя воспринимать нормально. При этом позиция Шольца противоречит мнению Федерального министерства по делам семьи, которое выступило против ужесточения закона о проституции.

«Мы хотели бы предоставить вам нашу экспертизу и сердечно приглашаем вас на дискуссию и экскурсию по борделю в Берлине», - заявили BesD в обращении к Шольцу.

Также в организации отметили, что согласны с мнением канцлера ФРГ по поводу недопустимости торговли людьми и насилия, однако работники сексуальной индустрии не относятся к этой деятельности и на самом деле «предоставляют хорошие и ценные услуги».

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер раскритиковал решение Германии о принятии большого числа мигрантов с разными религиозными и культурными ценностями. По его словам, это оказалось большой ошибкой.

Германия Олаф Шольц

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