Родители Кейт Миддлтон влезли в долги на 330 тысяч долларов

В материале сказано, что у семьи принцессы есть свой бизнес. Ее родные сейчас находятся в долгах - 330 тысяч долларов (более 30 миллионов рублей).

В публикации отметили, что Миддлтон находится в очень близких отношениях с родителями и постоянно поддерживает с ними связь. Однако разговоров о бизнесе в семье стараются избегать, потому что принцесса должна сосредоточиться на выздоровлении.

«Кэрол отчаянно пытается заставить Кэтрин полностью сосредоточиться на своем выздоровлении. Сейчас для семьи настало очень тревожное время, но они не ждут никакой помощи от своих детей», - сообщили журналисты.

Ранее стало известно, что Герцогиня Меган Маркл не стала навещать больную раком Кейт Миддлтон. Как предположил королевский эксперт Том Куинн, отказ связан с нежеланием вести детей в другую страну.