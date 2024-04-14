Родителей массового убийцы впервые осудили в США

Преступление произошло в конце ноября 2021 года в школе города Оксфорд. В результате семь человек получили ранения, четверо из них скончались. Судья признал виновным 15-летнего Итана Крамбли.

До дня нападения учитель математики заметил в тетради подростка рисунок, на котором он нарисовал тело в луже крови с рядом подписей. После этого родителей мальчика вызвали в школу, но те не стали забирать сына домой. Спустя несколько часов подросток устроил массовую стрельбу.

В ходе следствия выяснилось, что родители подарили сыну в качестве раннего подарка на Рождество полуавтоматический SIG Sauer.

Юного стрелка признали виновным и он получил пожизненный срок. Суд округа Окленд приговорил его отца и мать к 10 и 15 годам тюрьмы. Это первый в истории судопроизводства США случай наказания родителей за массовые убийства, совершенные их ребенком.

В штате Айдахо не смогли выполнить смертный приговор над 73-летним Томасом Юджином Кричем, который признался в убийстве 26 человек.