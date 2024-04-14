14 апреля 2024, 02:40

Родителей массового убийцы впервые осудили в США

Freepik
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Американский суд впервые приговорил к тюремному сроку родителей подростка, который устроил стрельбу в школе. Жертвами расстрела стали четыре человека, сообщило Politico.

Преступление произошло в конце ноября 2021 года в школе города Оксфорд. В результате семь человек получили ранения, четверо из них скончались. Судья признал виновным 15-летнего Итана Крамбли.

До дня нападения учитель математики заметил в тетради подростка рисунок, на котором он нарисовал тело в луже крови с рядом подписей. После этого родителей мальчика вызвали в школу, но те не стали забирать сына домой. Спустя несколько часов подросток устроил массовую стрельбу.

В ходе следствия выяснилось, что родители подарили сыну в качестве раннего подарка на Рождество полуавтоматический SIG Sauer.

Юного стрелка признали виновным и он получил пожизненный срок. Суд округа Окленд приговорил его отца и мать к 10 и 15 годам тюрьмы. Это первый в истории судопроизводства США случай наказания родителей за массовые убийства, совершенные их ребенком.

В штате Айдахо не смогли выполнить смертный приговор над 73-летним Томасом Юджином Кричем, который признался в убийстве 26 человек.

США
14 апреля 2024, 03:07
Осколки ракеты упали на жилой квартал Аммана в Иордании
РИА «Новости»
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Осколки иранской ракеты, сбитой системой противовоздушной обороны, упали на столицу Иордании — Амман. Об этом сообщил телеканал al Hadath.

«Осколки ракеты упали в жилом районе Мардж аль-Хамам в столице Иордании Аммане», - сказал корреспондент телеканала.

Осколки сбитых ракет упали и в других частях королевства. В некоторых местах из-за этого произошли взрывы и пожары.

Ранее сообщалось, что Иордания закрыла воздушной пространство для гражданских судов в ожидании удара Ирана по Израилю.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран выпустил десятки беспилотников и баллистические ракеты по территории Израиля. В Корпусе стражей исламской революции удар назвали операцию «Истинное обещание».

В начале марта Израиль нанес удар по посольству Ирана в Сирии. В результате погибли высокопоставленные военные КСИР. Иран пообещал ответить на действия Израиля.

Осколки иранской ракеты, сбитой системой противовоздушной обороны, упали на столицу Иордании - Амман. Об этом сообщил телеканал al Hadath.

Израиль Ракеты Пожары Военные Взрывы Иран
14 апреля 2024, 02:41
«Страха уже нет». Жители Израиля рассказали об атаке иранских дронов
Freepik
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Израильские власти включили сирены воздушной тревоги. Жителям страны стали приходить экстренные оповещения от Службы управления тылом об атаке иранских дронов, сообщил сайт kp.ru.

«Вам поступило оповещение о вторжении вражеского летательного аппарата», - указали в сообщении.

Израильтяне рассказали, что уже привыкли к полетам беспилотников, поэтому «страха и паники нет».

«Спит вся округа - в каждой квартире горит свет или мерцает телевизор. Получу сообщение - и вместе с сыном спущусь в убежище», - отметила собеседница издания.

По словам другой жительницы Израиля, в городе ощущается напряжение.

«Мы привыкли. Голова болит только за то, с кем завтра оставлять детей», - добавила она.

Ранее сообщалось, что армия Ирана выпустила десятки беспилотников в сторону Израиля. В Корпусе стражей исламской революции подтвердили БПЛА-атаку. Иранское руководство назвало удар по Израилю операцией «Истинное обещание».

Израиль
14 апреля 2024, 02:21
Американские системы ПВО перехватили несколько иранских дронов
РИА «Новости»
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Средства противовоздушной обороны США перехватили несколько иранских дронов на Ближнем Востоке. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

«Американские средства ПВО на Ближнем Востоке перехватили несколько иранских дронов», - уточнил телеканал.

При этом неизвестно количество перехваченных беспилотников, а также конкретное место их перехвата.

Ранее сообщили о взрыве в Иерусалиме. В городе звучали сирены.

Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские истребители уже находятся в небе, готовясь отразить любые атаки Ирана, сообщило издание Times of Israel.

Он призвал общественность не распространять непроверенные слухи и сообщения, отметив, что люди могут услышать взрывы от перехватов или падающих обломков.

Сбежавший из России шоумен Максим Галкин* отреагировал на атаку Ирана , записав видео со стаканом виски в руках. Юморист пожелал удачи силам ПВО Израиля, добавив, что пойдет спать, а если что, то его и сирена разбудит.

* Признан иностранным агентом на территории России.

США Беспилотники Иран ПВО Ближний Восток
14 апреля 2024, 02:13
Американский военный самолет запросил аварийную посадку в Катаре
Википедия
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Реактивный самолет-заправщик ВВС США KC-135R Stratotanker подал аварийный сигнал в небе над Катаром. Сейчас он снижается в районе аэропорта Дохи. Эти данные опубликовала онлайн-карта портала Flightradar.

По данным портала, самолет подал сигнал 7700, который означает общую чрезвычайную ситуацию.

Ранее над несколькими странами Ближнего Востока закрыли воздушное пространство для гражданских судов из-за ожидаемого «удара возмездия» Ирана по Израилю. Иран запустил десятки беспилотников, а вслед за ними баллистические ракеты по израильской территории.

В ЦАХАЛ пообещали отразить атаку с помощью самолетов, тактической системы противоракетной обороны «Железный купол», системы противовоздушной обороны «Праща Давида» и ракетного комплекса «Стрела». В небо над регионом также поднялись американские военные самолеты для помощи Израилю в отражении атаки Ирана.

США Израиль Военные Самолеты Иран Катар

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