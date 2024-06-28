Робот в Южной Корее впервые свел счеты с жизнью
Южнокорейский робот впервые в истории свел счеты с жизнью. Об этом сообщила газета Daily Mail.
«Робот-госслужащий, работавший в совете Южной Кореи, был найден без признаков жизни. <…> Местные жители теперь оплакивают первое в стране самоубийство робота», - сказано в публикации издания.
Перед смертью робота очевидцы увидели, что машина беспокойно кружилась на одном месте. Одна из вероятных причин такого сбоя - слишком большая нагрузка на машину.
Как рассказали чиновники совета Южной Кореи, при жизни робот занимался доставкой документов и передвижением по городу. Он усердно работал, сотрудники считали его частью мэрии.
Ранее школьники создали робота-кондитера в Центре молодежного инновационного творчества в Одинцове. Машина умеет складывать шоколадные коржи и смазывать их кремом.