Робот напал на сотрудника завода Tesla в Техасе

В газете сказано, что происшествие случилось еще в 2021 году. Машина схватила сотрудника вместо алюминиевых деталей автомобиля. В итоге у мужчины была открытая рана и сильное кровотечение.

По мнению адвоката Ханны Александр, которая представляет интересы сотрудников гигафабрики в Техасе, Tesla значительно занижает число ЧП для получения налоговых послаблений. Однако происшествия случаются нередко. В том числе один из работников умер из-за теплового удара во время строительства предприятия. Некоторые сотрудники поранились, но их случаи не зафиксировали в официальных отчетах.

Ранее предпринимателя Илона Маска обвинили в преувеличении возможностей автопилота Tesla на опубликованном видеоролике. Кадры публиковали в 2016 году. На них показали, как электромобиль преодолевает большое расстояние в режиме автопилота, а когда водитель вышел из машины, то она сама припарковалась в положенном месте.