Покушение на премьера Словакии Роберта совершили по политическим мотивам. Об этом заявили в эфире телеканала TA3.

В ходе трансляции злоумышленник, который выстрелил в Фицо, заявил о несогласии с его политикой.

Днем 15 мая на Фицо напали. В тот момент он вышел к публике после мероприятия. Злоумышленник спрятался среди толпы и выстрелил в политика пять раз. Подозреваемым оказался 71-летний житель города Левице. Журналисты заявили, что он стрелял из короткоствольного ружья, официально незарегистрированного.

После случившегося премьера госпитализировали, врачи провели ему операцию на брюшной полости. До этого СМИ сообщали, что медики долго не могли остановить кровотечение у пациента.

Российский президент Владимир Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением , которое не может иметь никаких оправданий. По его словам, словацкий премьер является мужественным и сильным человеком, который выстоит в непростой ситуации.